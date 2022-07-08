Ученые предсказывают развитие виноделия в Великобритании

Вадим Карасев

Новое исследование показывает, что изменение климата может увеличить потенциал производства вина в Великобритании, так как условия для выращивания винограда, по прогнозам, будут напоминать известные винодельческие регионы Франции и Германии.

За последние 20 лет изменение климата уже способствовало увеличению площади виноградников в Великобритании (сейчас в стране их насчитывается более 800) и созданию отмеченных наградами вин, а также переходу «тихих вин» к игристым. Теперь группа исследователей из Университета Восточной Англии (UEA), Лондонской школы экономики, компаний Vinescapes Ltd и Weatherquest Ltd наметила потенциал британского виноделия на следующие 20 лет. Основываясь на последних подробных климатических прогнозах, они разработали методы моделирования и картирования наилучших условий для выращивания винограда и виноделия в Великобритании. Исследователи рассмотрели, насколько часто прогнозируемые климатические условия в Великобритании будут напоминать те, что совсем недавно наблюдались в известных винодельческих регионах Шампань и Бургундия во Франции, а также в Бадене в Германии.

Их результаты показывают, что климат на большей территории Англии и Уэльса, по прогнозам, станет подходящим для надежного выращивания сортов винограда для игристых вин, а также для высококачественных тихих вин. Ведущий исследователь Университета Восточной Англии профессор Стив Дорлинг говорит: «Мы наблюдаем, как виноградарство в Великобритании увеличилось почти на 400 процентов, с 761 до 3800 гектаров, в период с 2004 по 2021 год. За этот период потепление климата способствовало гораздо более стабильному урожаю и качеству сортов винограда Пино Нуар и Шардоне, которые смешиваются при производстве игристых вин типа шампанского. Теплые и сухие сезоны в Великобритании, такие как в 2018 году, с меньшими, чем в среднем, проблемами с болезнями виноградных лоз, привели к производству рекордных 15,6 миллиона бутылок, и эти условия выращивания, по прогнозам, станут более распространенными».

Команда использовала сценарии UK Climate Projections 2018 для оценки пригодности сортов винограда в Великобритании, а также потенциала для инвестиций в виноградарство в период 2021–2040 годов. В районах Восточной Англии, Линкольншире, южно-центральной Англии, северо-восточном Уэльсе и прибрежных районах на юго-западе Англии и в южном Уэльсе, по прогнозам, в течение 2021–2040 годов в 60–75 процентах будут существовать «условия 2018 года», то есть исключительный урожай 2018 года станет повторяться часто. Также, по прогнозам, большие площади на юго-востоке и востоке Англии станут пригодными для производства красного Пино Нуар — сорта, который уже начали выращивать в Англии.

Ученые отмечают, что с 1980-х годов уже произошло потепление более чем на один градус Цельсия в течение вегетационного периода на большей части юго-востока и востока Англии. Это стало одним из ключевых факторов, способствующих росту виноградарского сектора сельского хозяйства Великобритании и изменению выращиваемых сортов. «Мы обнаружили, что к 2040 году на значительных территориях в Англии и Уэльсе, по прогнозам, потеплеет еще на 1,4 градуса по Цельсию в течение вегетационного периода. Эти условиях подходят для производства Пино Нуар и для выращивания таких сортов, как Совиньон Блан, Рислинг, Семильон, и более устойчивых к болезням сортов, которые пока почти не выращиваются в Великобритании. Мы показали, что в некоторых районах Великобритании рекордный урожай 2018 года станет нормой, и что температуры, характерные для региона Шампань с 1999 по 2018 год, будут наблюдаться на всё более широкой территории Англии в 2021–2040 годах. В определенные годы в некоторых районах Великобритании может наблюдаться климат вегетационного периода, подобный тому, который способствовал получению самых лучших недавних урожаев шампанского, а также создастся повышенный потенциал для бургундских и баденских тихих красных вин», — говорит ведущий автор исследования Алистер Несбитт из консалтинговой компании по виноградарству и виноделию Vinescapes Ltd.

Исследование опубликовано в журнале OENO One.