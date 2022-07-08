Умер актер Джеймс Каан, известный по фильму "Крестный отец"

Вадим Карасев

В возрасте 82 лет скончался актер Джеймс Каан, который сыграл Сонни Корлеоне в фильме "Крестный отец". Об этом сообщили близкие актера в его официальном твиттере (заблокирован в России).

Мы с глубокой скорбью сообщаем, что Джимми покинул нас 6 июля. Его семья ценит знаки любви и искренние соболезнования и просит уважать частную жизнь ее членов в этот непростой период. Причина смерти актера не уточняется.

Джеймс Каан наиболее известен по фильму Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", где он сыграл вместе с Марлоном Брандо и Аль Пачино и исполнил одну из главных ролей — Сантино "Сонни" Корлеоне. За роль в "Крестном отце" актер был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус".





Кадр из фильма "Крестный отец"

Актер также был номинирован на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Славные парни", "Игрок" и "Смешная леди". Также Каан снимался в таких картинах, как "Люди дождя", "Вор", "Догвилль" и других.

Джеймс Каан был женат четыре раза и имеет пятерых детей.

Ксения Смирнова