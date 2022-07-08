Умер сыгравший в «Твин Пиксе» актер Ленни фон Долен
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Умер сыгравший в «Твин Пиксе» актер Ленни фон Долен

Умер сыгравший в «Твин Пиксе» актер Ленни фон ДоленУмер актер Ленни фон Долен, сыгравший Гарольда Смита в сериале «Твин Пикс»

Умер американский актер Ленни фон Долен, сыгравший Гарольда Смита в сериале «Твин Пикс». Об этом сообщает ТАСС/

Артист скончался 5 июля на 64-м году жизни. Его менеджер Стивен Вулф рассказал, что Долен умер после продолжительной болезни.

Гарольд Смит — друг Лоры Палмер, страдающий агорафобией. Ему Палмер отдала на хранение свой секретный дневник.

10 июня сообщалось о смерти американской певицы Джули Круз. Самой известной композицией Круз считается Falling, ставшая основной музыкальной темой культового американского телесериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча. Певица также снялась в одной из серий сериала.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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