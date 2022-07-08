Успенская отдыхает в Турции вместе со своей дочерью в шикарном отеле: подробности

68-летняя «королева шансона» отправилась вместе со своей дочерью и концертным директором на отдых в Турцию. В качестве места для отпуска компания выбрала город Белек, который расположен на южном побережье Средиземного моря.





Перед посещением Турции знаменитая певица и ее дочь решили тщательно подготовиться. В качестве нарядов они заказали гардероб от известного дизайнера Аники Керимовой, а рисунки них делала сама Татьяна Плаксина.

В своих социальных сетях наследница Успенской уже показывала, где она поселилась вместе с мамой. Их выбор пал на пятизвездочный отель Rixos Premium Belek. Жаркими днями Татьяна отдыхает возле бассейна, а ночами танцует и развлекается на мероприятиях до утра.





Согласно данным туристических операторов, за недельное проживание в номере отеля Rixos Premium Belek на двоих в летний сезон постояльцы заплатят около 500 000 рублей. Точная стоимость зависит от даты бронирования.

На вечеринках компанию Успенской и Плаксиной составляет концертный директор певицы Александр. Именно он и поделился видео в запрещенной в России социальной сети Инстаграм кадрами, как он и Татьяна развлекались на одной из местных вечеринок.





Напомним, что Татьяна Плаксина представляет особый интерес для фанатов Успенской. Она часто устраивала конфликты с матерью, но в последнее время семья примирилась. Интересует поклонников и личная жизнь наследницы певицы. Она не была замечена в отношениях с представителями противоположного пола, что не раз было поводом для появления слухов о нетрадиционной ориентации.