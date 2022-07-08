В Финляндии начали проектировать забор на границе с Россией

Вадим Карасев

Yle: первую часть забора на границе Финляндии и России могут установить этим летом

В Финляндии начали проектировать забор на границе с Россией, первая часть заграждения может быть установлена уже этим летом, сообщает портал Yle.

По словам начальника отдела международного сотрудничества Пограничной службы страны Матти Питкянитти, первые сооружения, скорее всего, будут установлены на юго-восточной границе с Россией. Пограничник подчеркнул, что забор должен иметь систему технического контроля и проходы.

«Мы должны помнить, что у нас 1340 километров границы с Россией. Я считаю, что было бы уместно огородить около 100—250 километров», — добавил Питкянитти. Он также заявил, что в случае вступления Финляндии в НАТО войска альянса не будут контролировать границу, контроль по-прежнему будет осуществляться финской пограничной службой в рамках законов Евросоюза.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил предложенные парламентом поправки к закону о погранохране страны, согласно которым охрану границы с Россией усилят. Это будет означать строительство допзаграждений на границе стран.