В Финляндии утвердили поправки, позволяющие возвести забор на границе с РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте утвердил поправки к закону о пограничной охране, это позволит властям республики возвести ограждения на границе с Россией. Новые нормы вступят в силу 15 июля, передает ТАСС.

Как отметили в МВД Финляндии, строительство заборов в погранзоне позволит «лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны». В республике с 15 июля также вступят в силу поправки к законодательству, которые дадут властям возможность регулировать миграционный поток в случае кризиса. Они наделяют полицию полномочиями принимать заявки на предоставление убежища в централизованном порядке в особых центрах на границе Финляндии.