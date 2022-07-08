В Финляндии утвердили поправки, позволяющие возвести забор на границе с РФ
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В Финляндии утвердили поправки, позволяющие возвести забор на границе с РФ

В Финляндии утвердили поправки, позволяющие возвести забор на границе с РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте утвердил поправки к закону о пограничной охране, это позволит властям республики возвести ограждения на границе с Россией. Новые нормы вступят в силу 15 июля, передает ТАСС.

Как отметили в МВД Финляндии, строительство заборов в погранзоне позволит «лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны». В республике с 15 июля также вступят в силу поправки к законодательству, которые дадут властям возможность регулировать миграционный поток в случае кризиса. Они наделяют полицию полномочиями принимать заявки на предоставление убежища в централизованном порядке в особых центрах на границе Финляндии.

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По материалам: pnp.ru

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