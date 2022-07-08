В Якутии будут производить альтернативное топливо

В Якутии запланировали строительство новой мусороперегрузочной станции, часть отходов с которой собираются использовать для производства альтернативного топлива. Для строительства станции в границы территории опережающего развития «Якутия» включили дополнительные земельные участки, где запустят инвестиционный проект. Такое постановление Правительства вступило в силу 8 июля.

На новой станции мощностью 150 тысяч тонн отходов в год планируют сортировать все твердые коммунальные отходы, которые образуются в Якутске, сообщили на сайте Правительства России. Часть отходов в дальнейшем будут использовать, чтобы производить альтернативное топливо.

Кроме борьбы с мусором новый проект направлен на создание 85 новых рабочих мест и привлечение в регион 935,5 миллиона рублей частных инвестиций.

Сейчас в Дальневосточном федеральном округе действуют 23 территории опережающего развития. Их создают для привлечения инвестиций, ускорения социально-экономического развития и создания комфортных условий для жизни населения. На них устанавливает особый правовой режим для предпринимателей. В том числе, резиденты получают налоговые льготы и административные преференции.



