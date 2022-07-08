В Москве на парковке загорелась Tesla
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В Москве на парковке загорелась Tesla

В Москве на парковке загорелась TeslaВ Нижегородском районе Москвы загорелся автомобиль Tesla

В Москве на парковке загорелся автомобиль Tesla. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, машина загорелась в Нижегородском районе города в Михайловском проезде. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Пожарные ликвидировали возгорание, о его причинах информации пока нет. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее на Огородном проезде столкнулись Tesla и Skoda, в результате ДТП пострадали два человека. После столкновения автомобили выехали на тротуар.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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