В Прибайкальском нацпарке нашли предметы бронзового века

В Прибайкальском национальном парке в одном из заливов местности Шида нашли тесло (плотницкий инструмент), наконечник стрелы и зуб. Эти предметы бронзового века изучат специалисты и передадут в археологическую коллекцию одного из музеев Иркутской области. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» «Заповедное Прибайкалье».

Места, где такие находки отсутствуют, могут стать площадками под современную инфраструктуру для туристов. Поэтому сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» взаимодействуют с профессиональными археологами и вместе с ними проводят предварительное обследование местности.

На острове Ольхон уже установили локации под пять пикниковых точек в районе деревни Харанцы и бухты Семь Сосен. Под будущие информационные стенды и навигационные указатели также сделали площадки.



Наконечник стрелы. Фото «Заповедного Прибайкалья» Зуб. Фото «Заповедного Прибайкалья»