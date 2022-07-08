В Прибайкальском нацпарке нашли предметы бронзового века
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В Прибайкальском нацпарке нашли предметы бронзового века

В Прибайкальском нацпарке нашли предметы бронзового века

В Прибайкальском национальном парке в одном из заливов местности Шида нашли тесло (плотницкий инструмент), наконечник стрелы и зуб. Эти предметы бронзового века изучат специалисты и передадут в археологическую коллекцию одного из музеев Иркутской области. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» «Заповедное Прибайкалье».

Места, где такие находки отсутствуют, могут стать площадками под современную инфраструктуру для туристов. Поэтому сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» взаимодействуют с профессиональными археологами и вместе с ними проводят предварительное обследование местности.

На острове Ольхон уже установили локации под пять пикниковых точек в районе деревни Харанцы и бухты Семь Сосен. Под будущие информационные стенды и навигационные указатели также сделали площадки.

Наконечник стрелы. Фото «Заповедного Прибайкалья» Зуб. Фото «Заповедного Прибайкалья»
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По материалам: irk

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