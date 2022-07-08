В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России

В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в РоссииБиолог Роспотребнадзора Семенов допустил рост заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов допустил рост заболеваемости COVID-19 в России. Об этом пишет ТАСС.

По словам биолога, рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. В первую очередь, появились новые варианты вируса. Кроме того, началось постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел коронавирусом. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — сказал Семенов.

Он добавил, что необходимости вводить какие-либо ограничения в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет, поскольку ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Успенская отдыхает в Турции вместе со своей дочерью в шикарном отеле: подробности
Успенская отдыхает в Турции вместе со своей дочерью в шикарном отеле:
Салибекова не смогла отсудить автомобиль
Салибекова не смогла отсудить автомобиль
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
Техники усиления ауры: как стать неуязвимыми для проблем
Техники усиления ауры: как стать неуязвимыми для проблем
Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы
Индия ограничит экспорт муки и крупы из пшеницы
Актер Дензел Вашингтон пропустил награждение Медалью свободы в Белом доме
Актер Дензел Вашингтон пропустил награждение Медалью свободы в Белом
Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1 сентября
Показали геймплей The Lord of The Rings – Gollum, игра выходит 1
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три поколения ее семьи
Стефания Маликова поделилась фото, на котором запечатлены три
Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
Постройневшая Ирина Пегова кардинально преобразилась
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
Дмитрий Тарасов рассказал о своих изменах
Лена Катина поделилась совместным фото с сыном
Лена Катина поделилась совместным фото с сыном

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 7 июля 2022
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Яна Рудковская шикует в Сочи с семьей
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Родные Юрия Шатунова не могут получить свидетельство о смерти
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для привлечения клиентов
Исследование: 85% мерчантов видят в биткоин-платежах средство для

Еще по теме

Роспотребнадзор ждет снижения заболеваемости Covid-19 в марте
Превышен эпидпорог ОРВИ и гриппа
Мишустин: Рост заболеваемости Covid-19 в России удалось остановить
Роспотребнадзор констатирует снижение заболеваемости Covid-19