В России предсказали рост цен на пиво
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В России предсказали рост цен на пиво

В России предсказали рост цен на пивоИ.о. президента AB InBev Efes Дурдыев предсказал рост цен на пиво в России

Исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев заявил РИА Новости, что сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены на пиво.

«Что касается роста цен, то он безусловно, будет происходить, но, если взглянуть на последние годы, то мы видим, что пиво всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции», — предсказал он.

Собеседник агентства также отметил, что сначала рост цен спровоцировало закрытие в пандемию портов Китая, однако в этом году отрасль столкнулась с дополнительными вызовами.

По мнению специалиста, в этом году рост цен на пиво может составить порядка 10-15 процентов для продукции в стекле, 40-50 процентов для пластика и 50-60 процентов для алюминия.

Другой важный вопрос — отсутствие на российском рынке хмеля, без которого нельзя добиться желаемого вкуса и аромата продукции. «Сейчас хмель возможно закупать в Турции, мы пытаемся наладить поставки, но полного спектра используемых и необходимых нам сортов там, к сожалению, нет», — пояснил Дурдыев.

Ранее сообщалось, что российские производители говядины несут убытки из-за слишком низких цен на мясо, которые обеспечиваются за счет импорта. Если они не получат поддержки, то производство этого вида мяса в стране начнет сокращаться.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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