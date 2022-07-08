Венгрия отказалась делиться газом с другими странами ЕС
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Венгрия отказалась делиться газом с другими странами ЕС

Венгрия отказалась делиться газом с другими странами ЕС

Правительство Венгрии раскритиковало идею Европейского парламента о "справедливом распределении газа" между странами ЕС в условиях дефицита топлива. На тему просьб "поделиться газом" высказался глава МИД страны Петер Сийярто.

"Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии. Предложение ЕП чем-то напоминает нам коммунизм", — заявил министр.

В середине июня "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". Причиной стали проблемы с оборудованием Siemens. Темпы экспорта в страны дальнего зарубежья, в том числе "недружественные", снижаются, однако российская компания выполняет все обязательства согласно подтвержденным заявкам. По информации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на июнь в европейских газохранилищах содержалось 26 млрд кубометров газа, однако потребители были вынуждены перейти к расходованию запасов из-за сокращения поставок из России.


Как ранее писал Ruposters, Венгрия запретила гражданам стран, поддерживающих эмбарго, заправляться недорогим бензином из российской нефти. Стоимость литра топлива искусственно установлена властями и составляет 480 форинтов, или 1,23 евро. В то же время автомобилисты других стран, в том числе пограничных с Венгрией, вынуждены платить у себя до 2,3 евро за литр.

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По материалам: uposters.ru

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