Власти Бурятии намерены истребить 3000 особей большого баклана на Байкале
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Власти Бурятии намерены истребить 3000 особей большого баклана на Байкале

Власти Бурятии намерены истребить 3000 особей большого баклана на Байкале

Депутаты Народного Хурала Бурятии намерены истребить несколько тысяч особей большого баклана на Байкале. Вопрос обсудили на совещании с участием ученых, представителей республиканского минприроды и заповедников, сообщает пресс-служба парламента.

В Народный Хурал обратились жители Баргузинского района, обеспокоенные наличием больших колоний баклана по Байкалу, реке Баргузин и местным озерам. По их наблюдениям, баклана настолько много, что он повсеместно истребляет рыбу, нанося существенный урон природе. По словам председателя комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолия Кушнарева, жители прозвали птиц «черной чумой Байкала».

О необходимости дополнительного изучения численности баклана, ареала его обитания и мест гнездования высказался министр сельского хозяйства Республики Бурятия Галсан Дареев. Он отметил, что информация о численности птицы разнится: кто-то говорит о снижении популяции, появлении чаек — естественных врагов баклана, другие наоборот. Орнитолог, профессор БГУ Эрдэни Елаев пояснил, что исследования продолжаются. На сегодня ученые констатировали наличие 39-40 тысяч птиц, причем у молодых бакланов нет привязки к местности, к местам гнездования. Из-за миграции есть сложности его изучения, но к сентябрю ученые подведут итоги подсчета.

Ученые констатировали, что баклан в Бурятии появился после 40-летнего перерыва. Птица в основном питается соровой рыбой, лишь 10% из ее рациона составляет байкальский омуль. Однако в период нереста баклан наносит серьезный ущерб байкальскому эндемику. Об этом говорили и представители прибрежных районов, отметив срочную необходимость регуляции численности баклана.

Депутат Игорь Бобков предложил вынести вопрос на совет Народного Хурала, чтоб минприроды отчиталось за свою работу. Зампред аграрного комитета республиканского парламента Сергей Пашинский высказался «за волевое решение — хотя бы обозначенные три тысячи отрегулировать».

Подводя итоги совещания, председатель профильного комитета предложил принять ряд рекомендаций для исполнительной власти. Министерству природных ресурсов предложено подготовить бюджетную заявку о выделении средств из республиканского бюджета по возмещению затрат на снижение численности большого баклана в 2022 году в количестве 3000 особей. БГУ — продолжать мониторинг численности большого баклана. Управлению ветеринарии предусмотреть утилизацию птиц после регулирования численности.

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По материалам: irk

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