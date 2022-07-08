Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнеилимского района Александр Склянов

Уроженец поселка Видим Нижнеилимского района Александр Склянов погиб во время спецоперации на Украине. Он служил старшим радистом-разведчиком в звании младшего сержанта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнеилимского района.

«Александр навсегда останется достойным примером верности Родине и Присяге как добрый, отзывчивый человек, надежный и преданный товарищ. Выражаем глубокие соболезнования семье военнослужащего по поводу его гибели в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, разделяем всю горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Александра, которые потеряли сына, брата,» — пишут на сайте администрации.

Прощание с Александром состоялось 1 июля в поселке Видим. Указом Президента Владимира Путина он награжден орденом Мужества Российской Федерации посмертно.