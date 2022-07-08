Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня

Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня

Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи ТайваняОфициальный представитель НОАК Ши И заявил, что ВС КНР провели военные учения у Тайваня

Официальный представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что Вооруженные силы Китая провели военные учения различных войск и видов оружия вблизи Тайваня. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — заявил военнослужащий.

Ши И указал, что в последнее время Соединенные Штаты активно поддерживают сепаратистские движения, выступающие за «независимость Тайваня», это усугубляет напряженность в регионе и вредит миру в Тайваньском проливе.

Представитель НОАК подчеркнул, что армия КНР готова решительно отстаивать суверенитет и безопасность, а также пресекать попытки установить независимость островной провинции.

Ранее высокопоставленный чиновник из Южной Кореи сообщил, что власти США готовы на военный ответ в том случае, если Китай решится атаковать Тайвань.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в марте
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Суд рассмотрит дело иркутянки, прописавшей в своем доме несколько десятков мигрантов
Суд рассмотрит дело иркутянки, прописавшей в своем доме несколько
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения вблизи Тайваня
Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC
Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше
Шахназаров жестко раскритиковал Екатерину Варнаву в лаваше
Игры с быком могут закончиться очень плачевно
Игры с быком могут закончиться очень плачевно
Горноспасатель умер во время поисковой операции в шахте Кузбасса
Горноспасатель умер во время поисковой операции в шахте Кузбасса
Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери
Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери
Леся Ярославская: «Не нашла сил пойти на похороны Нарцисса, поэтому попросила у него прощения»
Леся Ярославская: «Не нашла сил пойти на похороны Нарцисса, поэтому
Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox Series X | S
Nacon анонсировали Crown Wars — The Black Prince для Xbox One и Xbox

Топ на сегодня

Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали родителями близнецов
Business Insider: Илон Маск и сотрудница его компании тайно стали
Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Самая точная 2D карта вселенной⁠⁠ (4 фото)
Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
Устроивший у Кремля смертельную аварию водитель был пьян
Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в Калининград
Литва отказалась создавать зеленый коридор для транзита грузов в
Джессика Честейн поздравила сограждан с Днем независимости неприличным жестом
Джессика Честейн поздравила сограждан с Днем независимости

Еще по теме

Китай выразил протест США из-за полета американского военного самолета у Тайваня
Китайские военные пристально следят за событиями на границе с Мьянмой - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Моряки ВМФ РФ и ВМС НОАК задержали судно-нарушитель в рамках совместного учения «Морское взаимодействие – 2017»
Китай трансформировал структуру управления армией