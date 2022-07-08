За неделю в больницы с укусами клещей обратились 759 жителей Иркутской области

По состоянию на 8 июля с начала сезона активности клещей в больницы Иркутской области обратились 10 923 человека, в том числе 2 383 ребенка. За неделю клещи укусили 759 жителей региона. В 2021 году за аналогичный период было зарегистрировано 9 557 обращений, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

Случаи укусов отмечены в большинстве районов Иркутской области. С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 59 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 61, клещевой риккетсиоз — у 22.

Исследовано 6 686 клещей, из них 1 845 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 83 — вирусным клещевым энцефалитом. 564 – другими клещевыми инфекциями.

Продолжаются противоклещевые обработки в местах массового пребывания населения. Всего в регионе обработано 1 422 объекта.