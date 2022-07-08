Законы, вступающие в силу с 9 июля

Особые условия формирования избиркомов на референдумах, выборах Президента и депутатов Госдумы распространены на вахтовые поселки. Участковые избирательные комиссии будут формироваться из рабочих-вахтовиков, в том числе не входящих в резерв составов участковых избиркомов.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Так, из оснований для обращения в суд с заявлением об её аннулировании исключено условие об отсутствии в течение 6 месяцев в реестре лицензий сведений о многоквартирных домах, которыми управляет лицензиат.

Также установлено, что внеочередное общее собрание собственников помещений по вопросам, ранее включенным в повестку и по которым уже были приняты решения, можно созывать по истечении срока размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или региональной информационной системе протокола и решений собрания.

Федеральный закон от 28.06.2022 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»

Установлено, что отпуск ценностей для удовлетворения экстренных потребностей государства при чрезвычайных ситуациях из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации будет осуществляться без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»

Устанавливается повышенная ответственность за побои для лиц, ранее уже привлекавшихся к ответственности за насильственные преступления.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 203-ФЗ «О внесении изменений в статью 116-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

В перечень задач оперативно-розыскной деятельности включен розыск имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

В Уголовно-процессуальном кодексе установлено новое основание для прекращения уголовного дела — неявка частного обвинителя в суд без уважительной причины.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 201-ФЗ «О внесении изменений в статьи 24 и 249 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

При расчете срока для условно-досрочного освобождения будут учитывать весь период с момента начала отбывания гражданином наказания.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 200-ФЗ «О внесении изменения в статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Уточняются порядок обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях, а также порядок выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений.

Так, закреплено право на внеочередное обеспечение жильем военнослужащих: Героев Российской Федерации; имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет и более, признанных негодными к военной службе по состоянию здоровья; а также для которых штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, признанных ограниченно годными к военной службе, и подлежащих увольнению.

Также установлено, что жилищная субсидия либо жильё военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года, и членам их семей, которых признали нуждающимися в жилых помещениях, будут выделяться не только федеральными органами госвласти, в которых предусмотрена военная служба, но и уполномоченными ими учреждениями.

Кроме того, военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей получат возможность приватизировать занимаемое ими на условиях социального найма жилье, за исключением жилых помещений в закрытых военных городках.

Федеральный закон от 28 июня 2022 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»

Уточняется субъект обеспечения мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населения и территорий.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 198-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О гражданской обороне»

Правительство РФ будет устанавливать правила плавания во внутренних морских водах РФ судов под флагами иностранных государств.

Кроме того, на Минтранс возложены полномочия по утверждению правил радиосвязи морской подвижной и спутниковой служб, а на Минцифры - полномочия по утверждению порядка присвоения позывного сигнала и номера избирательного вызова судовой станции, а также порядка присвоения идентификационного номера судовой станции спутниковой связи.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 194-ФЗ «О внесении изменений в статью 14-2 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»

Протокол, подписанный в Москве 5 августа 2021 года, уточняет сроки трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами и сотрудниками Евразийской экономической комиссии, а также механизм формирования кадрового состава комиссии.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 187-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии»

Международные обязательства России, предусмотренные Конвенцией об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года, приводятся в соответствие с положениями Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года.

Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 186-ФЗ «О снятии оговорки Российской Федерации в отношении применения подпунктов «d» и «е» пункта 1 статьи 2 Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года и признании утратившим силу абзаца третьего Федерального закона «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1996 года об изменении Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года»

В частности, в соглашениях: Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф; Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»); Европейская аудиовизуальная обсерватория.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2022 года № 1155 «О прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы»

С 1 октября 2022 года размер вознаграждения адвоката, который участвует в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, будет проиндексирован на 4%. Кроме того, установлены размеры вознаграждения адвоката с учетом сложности выполняемых задач.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2022 года № 1161 «Об индексации в 2022 году размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, и внесении изменений в пункт 22.1 Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации»