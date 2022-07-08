Женский гороскоп на 9 июля 2022 года поможет расставить приоритеты в делах

Астрологи подготовили гороскоп на 9 июля 2022 года для женщин всех знаков зодиака. Он поможет им распланировать свой день. С такой помощью дамы будут чувствовать себя твердо и уверенно, и смогут принять правильные решения. Позитивный настрой в этот день поможет разогнать все неприятные моменты.

Гороскоп на 9 июля для представительниц огненной стихии





Женщинам-Овнам утреннее время суток подходит для осмысления своих желаний, жизненных целей. Важно понимать, как и в каком направлении идти к желаемому результату. Вероятны подарки или сюрпризы. Возможна зависть подруг, которая приведет к ссоре. Близкие люди могут нуждаться в поддержке и понимании. Вечер хорош для романтических свиданий.

Женщинам-Львам можно заниматься новыми проектами, важными переговорами. Во второй половине дня будет возможность дополнительного заработка. Благоприятное время и для домашних дел. Есть шанс для крупного приобретения в дом. В личных отношения может быть слегка напряженная обстановка, главное – взять инициативу в свои руки и тогда все развеется. Вечер хорош для спокойного отдыха.

У женщин-Стрельцов день обещает быть активным. Профессиональные дела принесут успех. Хорошо заниматься спортом, отдыхать на природе с друзьями и близкими, это пойдет только на пользу. Во второй половине дня можно отправляться за покупками, а также прихватить с собой подруг, чтобы было веселее. Возможны неожиданные знакомства, которые принесут взаимную симпатию.

Гороскоп на 9 июля для представительниц стихии Земли





От женщин-Тельцов день потребует пассивного времяпрепровождения, восстановления сил и здоровья. Так как трудовая активность снижена, то солнце и свежий воздух пойдут на пользу и наполнят организм новой энергией. Благоприятно общение как с близкими, так и с друзьями. Можно заниматься творчеством, это отвлечет от повседневной суеты. Вечер подходит для любимых занятий.

Женщинам-Девам с поставленными задачами рекомендуется справляться без посторонней помощи, иначе возможны ошибки. Со стороны противоположного пола возможны знаки внимания. В бизнесе не рекомендуется принимать каких-то важных решений, лучше перенести на другой день. Вечер требует внимания к близким людям и домашним занятиям.

Женщинам-Козерогам рекомендуется заняться своим внешним видом, внести изменения в прическе, совершить покупки модных нарядов. Эффектный и привлекательный внешний вид привлечет внимание противоположного пола. В отношениях с близкими людьми ссор и конфликтов не предвидится. Не исключены увлекательные поездки, которые подарят новые впечатления.

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Гороскоп на 9 июля для представительниц стихии Воздуха





У женщин-Близнецов в профессиональной сфере складывается все благополучно, будет возможность обрести нового влиятельного друга. Важные вопросы и задачи решаются без проблем. Неожиданные новости могут быть во второй половине дня. Чтобы достичь гармонии, баланса и уравновешенности, необходимо отдыхать. Можно планировать путешествие или поездку за город.

Чтобы женщинам-Весам добиться успехов в карьере, нужно много работать и учиться. Внимательно необходимо присмотреться к коллегам, они могут лгать и обманывать. Ожидаются дополнительные денежные поступления. Особое внимание следует уделить семье и детям, возможно, устроить домашний праздник, который принесет положительные эмоции. Вечер благоприятен для романтических знакомств.

Женщинам-Водолеям необходима концентрация внимания на главных задачах этого дня. Работа потребует немало сил. Могут возникнуть трудности, касающиеся личных интересов. Можно обратиться за помощью к близким и родным людям. В поездках или за рулем необходимо быть предельно внимательными, могут возникнуть неприятные ситуации. Удачное время для осуществления тайных желаний.

Гороскоп на 9 июля для представительниц стихии Воды





У женщин-Раков утро может начаться с осложнений и неприятностей на работе, не стоит впадать в отчаяние, это может привести к упадку сил. Следует спокойно разобраться в сложившейся ситуации и последовательно действовать. В финансовой сфере не рекомендуется рисковать. Необходимо быть внимательными при крупных покупках, чтобы избежать обмана. Вечер хорош для веселых и шумных вечеринок.

От женщин-Скорпионов финансовые дела в этот день могут потребовать решительных действий. Необходимо внимательно взвешивать каждый шаг. Возможны приятные известия издалека. Вторую половину дня необходимо уделить дому, сделать влажную уборку, перебрать и утилизировать ненужные вещи. Вечером можно отдохнуть уединившись, почитать любимую книгу.

Женщинам-Рыбам этот день обещает удачный исход запланированных дел. Финансовое положения стабильно. Можно приобрести хозяйственные принадлежности, которые необходимы. Возможны знаки внимания и заманчивые предложения со стороны противоположного пола. Во второй половине дня близкие люди порадуют каким-то сюрпризом. Вечер располагает к активному отдыху в кругу близких подруг.