Знакомые Кристиана Бэйла сомневались в успехе «Бэтмена» с его участием

Вадим Карасев

Знакомые Кристиана Бэйла сомневались в идее создать более серьезный фильм о Бэтмене

Американский актер Кристиан Бэйл рассказал, что знакомые сомневались в успехе «Бэтмена» с его участием. Интервью с ним опубликовало The Washington Post.

По словам артиста, окружающие не поддерживали идею создать более серьезный фильм о супергерое. «Было много людей, которые смеялись надо мной и говорили: «Ну, это просто не сработает. Так что здорово быть частью трилогии, доказывающей, что эти люди ошибались. Я не уверен, что это положило начало вселенной Marvel, но это определенно помогло», — сказал Бэйл.

Он отметил, что не собирается прощаться с жанром супергеройского кино. Актер заявил, что он открыт к новым предложениям, так как «хорошая история — это всегда хорошая история, какой бы ни была, хороший фильм — всегда хороший фильм».

Ранее Бэйл заявил, что вновь сыграл бы роль Бэтмена, при условии что режиссером фильма будет Кристофер Нолан. На вопрос о том, ожидается ли новый фильм о супергерое с его участием, актер ответил отрицательно.