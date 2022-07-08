Звезда юмористического шоу на ТНТ раскрыла свой главный страх
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Звезда юмористического шоу на ТНТ раскрыла свой главный страх

Звезда юмористического шоу на ТНТ раскрыла свой главный страхЮмористка Яровицына призналась, что боится «закостенеть» в своей профессии

Популярная российская юмористка, креативный продюсер проекта «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Зоя Яровицына рассказала о главном страхе, связанном с профессиональной деятельностью. Свои опасения она раскрыла в видео в Telegram-канале «Круги на полях».

«Другой есть страх в связи с возрастом и профессией. Я очень боюсь и стараюсь отчекивать момент, когда я "закостенею"», — призналась звезда юмористического шоу. По словам комикессы, она опасается момента, когда перестанет развиваться в своем деле и начнет постоянно повторять старые успешные шутки во время выступлений.

Ранее Яровицына заявила, что отказалась от употребления в шутках слова «шлюха». Юмористка рассказала, что раньше постоянно использовала его в монологах, однако решила прекратить после критики пользователями интернета.

Перед этим Яровицына описала нюансы работы над программой «Женский Stand Up». В частности, комикесса рассказала, что придумывает монологи для выступлений, делая заметки в смартфоне.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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