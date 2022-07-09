20 масштабных мероприятий пройдут в сентябре в честь 85-летия Иркутской области
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20 масштабных мероприятий пройдут в сентябре в честь 85-летия Иркутской области

20 масштабных мероприятий пройдут в сентябре в честь 85-летия Иркутской области

Празднование 85-летия Иркутской области продлится с 8 по 27 сентября. В программу вошло 20 масштабных событий, сообщает пресс-служба правительства региона.

8 сентября в Иркутске пройдут дни Усть-Ордынского Бурятского округа, состоятся выставки и концерты народных коллективов. С 8 по 10 сентября в селе Анга Качугского района пройдет празднование 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова, миссионера, служившего на Аляске и на востоке России. К его юбилею проведут фестиваль «Ангинский хоровод».

Празднования продолжит концерт с участием звезды российской эстрады Александра Маршала и праздничный фейерверк. Его запустят из трёх точек: от ледокола «Ангара», в районе острова Юности и у мемориала «Вечный огонь».

19 августа в здании отдела сибирского искусства Иркутского областного художественного музея откроется экспозиция «Бубновый валет» Государственного Русского музея. Она будет работать до 23 октября. В главном здании областного художественного музея 9 сентября откроются Дни Эрмитажа. Они будут идти до 9 ноября.

С 10 по 16 сентября в Черемхово состоится межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». В Иркутске с 6 по 18 сентября пройдет фестиваль «Звезды на Байкале», с 22 по 26 сентября – Байкальский международный кинофестиваль имени В.Г. Распутина «Человек и природа». В конце сентября состоятся творческая лаборатория Государственного театра наций по современной драматургии и Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые ассамблеи».

25 сентября откроются Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Пройдут праздничное богослужение, крестный ход, молебен «Во славу Земли Иркутской» и отдельная писательская программа, которая включает встречи и концерт. 27 сентября в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского состоится торжественный прием губернатора Иркутской области и концерт в честь празднования юбилея.

Также планируется провести парад иркутского студенчества, спартакиаду среди дворовых команд Иркутской области, фестиваль ГТО «Готов к труду и обороне» среди детей-сирот, и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и дни защиты от экологической опасности, в том числе День озера Байкал.

В сентябре Дни Иркутской области пройдут в Москве. В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации представят экономический потенциал региона. На столичных площадках пройдут выставки и концерты исполнителей из Иркутской области.

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По материалам: irk

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