Алена Яковлева обзавелась новым статусом
Сегодня, 20:30
Актриса Алена Яковлева впервые стала бабушкой. Ее единственная дочь Мария Казакова родила первенца. Почти два года назад дочь Алены Яковлевой, актриса Мария Козакова, вышла замуж за коллегу по театру и кино Ивана Замотаева. А сегодня Мария поделилась с подписчиками радостной новостью — у нее родилась дочь. Малышка появилась на свет пару дней назад. Козакова, к слову, скрывала свою беременность от посторонних глаз.
«7 июля жизнь обрела смысл! У нас родилась девочка, Иванна!» — призналась 29-летняя артистка в личном блоге. Сейчас новоиспеченная мама принимает поздравления от коллег и поклонников. «Ура!» — лаконично отметила Лиза Моряк, которая готовится к свадьбе с режиссером Сариком Андреасяном. Многие пользователи Сети не поскупились на теплые слова в адрес Марии. «Поздравляем! Здоровья вашей прекрасной семье!», «Какая прекрасная новость! Здоровья и счастья вам!», «Боже мой, растите здоровенькими!» — отметила публика. У избранника Козаковой уже есть сын Дмитрий и дочь Александра от предыдущих отношений. Девушка поздравила папу и Марию со столь важным событием. «Поздравляю, мои родные! Спасибо за сестренку! Обещаю, что буду лучшей старшей сестрой!» — расчувствовалась 17-летняя Саша.
По материалам: z-aya