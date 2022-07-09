Алена Яковлева обзавелась новым статусом
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Алена Яковлева обзавелась новым статусом

Алена Яковлева обзавелась новым статусом
Актриса Алена Яковлева впервые стала бабушкой. Ее единственная дочь Мария Казакова родила первенца. Почти два года назад  дочь Алены Яковлевой, актриса Мария Козакова, вышла замуж за коллегу по театру и кино Ивана Замотаева. А сегодня Мария поделилась с подписчиками радостной новостью — у нее родилась дочь. Малышка появилась на свет пару дней назад. Козакова, к слову, скрывала свою беременность от посторонних глаз.
«7 июля жизнь обрела смысл! У нас родилась девочка, Иванна!» — призналась 29-летняя артистка в личном блоге. Сейчас новоиспеченная мама принимает поздравления от коллег и поклонников. «Ура!» — лаконично отметила Лиза Моряк, которая готовится к свадьбе с режиссером Сариком Андреасяном. Многие пользователи Сети не поскупились на теплые слова в адрес Марии. «Поздравляем! Здоровья вашей прекрасной семье!», «Какая прекрасная новость! Здоровья и счастья вам!», «Боже мой, растите здоровенькими!» — отметила публика. У избранника Козаковой уже есть сын Дмитрий и дочь Александра от предыдущих отношений. Девушка поздравила папу и Марию со столь важным событием. «Поздравляю, мои родные! Спасибо за сестренку! Обещаю, что буду лучшей старшей сестрой!» — расчувствовалась 17-летняя Саша.
# Шоу-бизнес Яковлева Алена
По материалам: z-aya

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