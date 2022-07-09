Алеся Кафельникова поделилась фото и видео с первого дня рождения дочери
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Алеся Кафельникова поделилась фото и видео с первого дня рождения дочери

Алеся Кафельникова поделилась фото и видео с первого дня рождения дочери
23-летняя модель Алеся Кафельникова сняла на видео первый день рождения дочери Киары. Дочь знаменитого теннисиста счастлива в браке с бизнесменом Георгием Петришиным. Алеся объявила о своей беременности в июне прошлого года и  трепетно ждала рождение малышки. После рождения дочки Кафельникова очень скоро вернулась к работе, совмещая ее с материнством. Маленькой Киаре исполнился год. В честь важной даты Георгий и Алеся устроили вечеринку на природе. Столы расставили на зеленой лужайке. Вокруг развесили лампы. Перед девочкой выступали аниматоры, одетые в сказочные костюмы. Алеся запечатлела мужа с именинницей на руках.
Молодая мама предпочла нежный образ для праздника. Она собрала волосы в хвост, примерила длинное светлое платье с растительным принтом. Наряд подчеркнул стройную фигуру модели. Георгий трогательно заботился о жене. Когда все трое сидели у стола, бизнесмен поправил бретельки ее платья. Малышка в это время осматривалась по сторонам. «Семья», — написала фотограф. Запечатлели и торжественную часть вечеринки. Родители взяли на руки Киару и поднесли ее к торту. На двухъярусном лакомстве была одна свеча. Гости пели поздравительную песню. Чтобы потушить свечу, Георгий и Алеся наклонились к ней.
Стоит отметить, что Алеся быстро привела фигуру в тонус после родов и уже участвует в модных показах, в том числе и за границей.
# Шоу-бизнес Кафельникова Алеся
По материалам: z-aya

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