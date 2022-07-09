Алла Пугачева переписала недвижимость

Певица Алла Пугачева отдала квартиру в центре Москвы. Артистка провела тайную сделку по недвижимости. Об этом стало известно после того, как ряд источников сообщил о том, что певица якобы начала избавляться от своего имущества в России. Как выяснилось, Примадонна действительно отказалась от собственности в центре столицы, но произошло это еще несколько лет назад. СМИ выяснили, что стало с квартирой Аллы Борисовны, расположенной в пяти минутах от Кремля. Эта недвижимость досталась певице в 1980 году от «Мосфильма». Изначально это была четырехкомнатная квартира, но потом Пугачева уже сама докупила соседнюю «однушку» и соединила две части. Сейчас стоимость этой жилплощади оценивается примерно в 150 миллионов рублей.Ранее собственниками этого жилья были Алла Борисовна и её дочь Кристина Орбакайте, но в 2014 году певица отказалась от своей доли. Дочь артистки стала полноправной хозяйкой просторного жилища. Правда, соседи по дому, где находится та самая квартира, говорят, что уже давно не встречали никого из звездной семьи. «Саму Аллу Борисовну в этом доме давно не видели: в середине девяностых, выйдя замуж за Филиппа Киркорова, певица уехала отсюда с концами. Да и Кристина Орбакайте много лет назад упорхнула из семейного гнезда в Америку», — пишет источник «КП». Интересно, что журналисты по непонятным причинам не нашли в реестрах никаких упоминаний о замке Примадонны в Подмосковье. На кого оформлен дом с гаргульями, в который Пугачева собирается вернуться ближе к осени, узнать не удалось. Напомним, что Алла Борисовна сейчас находится в Латвии, куда она приехала после четырех месяцев жизни в Израиле. Говорят, что на Рижское взморье певица переехала ради встречи с тяжело больной Лаймой Вайкуле.