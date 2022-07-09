Анастасии Решетовой стыдно за откровенные образы

26-летняя модель Анастасия Решетова не понимает, как раньше могла так откровенно одеваться. «Первая вице-мисс 2014 года» в начале отношений с рэпером Тимати одевалась очень сексуально. Она выбирала миниатюрные платья и делала ставку на провокационное декольте. И после развода с музыкантам звезда подиума любила радовать поклонников пикантными аутфитами. Теперь стиль Анастасии изменился. В прошлом году модель приняла ислам и поменяла свои взгляды на то, как должна выглядеть. Бывшая возлюбленная музыканта исключила экстремальное мини и наряды с неприличным декольте. Решетова также перестала публиковать фото в купальниках и белье. Ведущая шоу «Ты – топ-модель» призналась, что сейчас ей стыдно за некоторые свои образы. «Есть парочка публичных выходов в откровенных нарядах. На фото, с которых я сейчас смотрю, и возникает вопрос: каким местом я думала тогда?» — с иронией написала Анастасия.Модель воспитывает двухлетнего сына Ратмира от Тимати. Мальчик живет с матерью, но часто гостит у отца. Телеведущая не хотела выставлять ребенка напоказ, но артист пренебрег ее желанием. В итоге Решетовой не удалось запретить бывшему избраннику показывать их сына. Анастасия не скрывает, что у Ратмира есть няня. Признанная красавица часто бывает в командировках, поэтому наняла помощницу. Модель также сообщила, что мальчик будет ходить в детский сад. «Это обеспечит подготовительное дошкольное образование перед поступлением в школу, к которой он привязан. Плюс должная социализация малыша», — объяснила молодая мать. Решетова немного разоткровенничалась о личном. По словам бывшей избранницы рэпера, любая женщина будет счастливее, если рядом любимый человек, нежели если она одинока. «Но, на мой взгляд, если женщина считает, что без мужчины она неполноценна и не может быть счастливой без него, то это проблема. Истинное счастье и гармония для женщины не должны определяться наличием мужчины. Она должна быть обособленной единицей, несмотря ни на что», — заверила Решетова.