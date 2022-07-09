Анастасия Волочкова может остаться инвалидом
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Анастасия Волочкова может остаться инвалидом

Анастасия Волочкова может остаться инвалидом
Врач высказался о будущем балерины Анастасии Волочковой.   Несмотря на то, что звезде балета не так давно исполнилось 46 лет, она и не думает уходить на пенсию. Балерина уже давно не выходит на сцену Большого театра, но продолжает выступать на более скромных концертных площадках. Чтобы оставаться в форме и уверенно стоять на пуантах, артистка репетирует каждый день по много часов подряд. После тренировок Волочкова любит показывать публике свои мозоли на ногах, которые, по её мнению, подтверждают, что она большая труженица. Вид деформированных стоп балерины обычно приводит в шок не готовых к этому зрелищу фанатов.
Травматолог-ортопед Максим Саутин предупреждает, что балеринам надо особенно внимательно следить за состоянием ног. В случае серьезных нарушений им назначают операции, которые могут предотвратить возможную инвалидность. «Ситуация, которая сейчас обсуждается в отношении Анастасии Юрьевны довольна схожа с тем, с чем мы сталкиваемся каждый день в нашей практике», — сказал специалист «Пятому каналу». Саутин напомнил, что с деформацией стоп не следует увеличивать интенсивность нагрузок и носить высокие каблуки. Волочкова же, как известно, практически никогда не выходит в свет в обуви на плоской подошве.   
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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