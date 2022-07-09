Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и Xbox Series X | S
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Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и Xbox Series X | S

Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и Xbox Series X | S


Издательство GameMill Entertainment и разработчики из студии Bamtang Games анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для всех актуальных игровых платформ. В том числе, проект выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S. Релиз Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway запланирован на осень 2022 года, пока без точной даты.

Отмечается, что Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway — это «пересмотренный и переосмысленный с нуля опыт Nickelodeon Kart Racers». Разработчики заявляют, что игроков ждет более 40 культовых персонажей Nickelodeon, которые будут полностью озвучены. При этом, в Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway предстоит соревноваться не только на земле, карт может превращаться в плавучее средство, чтобы перемещаться по воде.

На старте в Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway будет 36 локаций. Игрокам обещают интересный соревновательный многопользовательский геймплей, как за одной консолью, так и онлайн.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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