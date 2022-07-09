Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит нам девятое июля 2022

Лариса Андерсен сделала свой прогноз на 9 июля 2022 года. 🌷9 июля 2022 года🌷 🌏10 лунные сутки Растущая луна ♏Луна в знаке Скорпион День благоприятен для творчества, любви, духовных практик. Хорошо продвигаются любые дела. Неприятные события если и случаются, что само по себе маловероятно, будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда. 🙋‍♀️ В деловой сфере начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела, требующие большой активности, будут даваться легко. 💢 День недели Суббота. В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни. Составленные в субботу сметы предстоящих затрат, а также будущие бизнес планы чаще всего оказываются удачными!