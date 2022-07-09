Авраам Руссо объяснил, зачем подарил Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов
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Авраам Руссо объяснил, зачем подарил Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов

Авраам Руссо объяснил, зачем подарил Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов

Авраам Руссо не раз признавался, что является щедрым мужчиной и готов делать любимым женщинам, даже если это просто кумиры, дорогие подарки. К слову, много лет его восхищает Лариса Гузеева, которой он преподнес шикарный презент.


Зимой на Первом канале прошли специальные выпуски шоу «Давай поженимся!». 52-летний певец выступил приглашенным экспертом в программе и давал советы жениху и его будущим невестам. Он весело общался и с Розой Сябитовой, и с Ларисой Гузеевой, осыпав их не только комплиментами, но и дорогими подарками.

Так, звезда «Жестокого романса» получила от сладкоголосого певца эксклюзивные швейцарские часы, сделанные на заказ. Руссо признался, что у его друга есть свой мастерская, там он их и приобрел. Роза поспешила поинтересоваться, какова цена этого шедевра. На что Авраам без тени смущения ответил: «25 тысяч долларов». «Да вы что! Зачем?» — смутилась Лариса.

Многие недоумевали, почему певец, который пришел на программу, решил сделать такой широкий жест в сторону Гузеевой. Свой поступок он объяснил в интервью Марку Андерсону. «Захотелось! Я увидел, что эта женщина сидит в этой программе много лет. Да, может быть, местами она и грубит, но для кого-то она милашка. Она много чего сделала для людей: познакомила, поженила. А ведь в стране 90% браков распадаются сейчас. Она достойна получить этот подарок — поэтому я взял и подарил ей очень дорогие часы. Я не знаю, но она в шоке была от этого», — сказал Руссо в подкасте «Ниче святого» для проекта «Звук».

Руссо не смог уточнить, носит ли Гузеевой дорогой подарок, так как с тех пор не видел ее. Но даже, если она не использует его по назначению, он посчитал это добрым делом.

Отметим, что последние месяцы шоу «Давай поженимся!» не выходит в эфир из-за информационно-политического контента. Создатели не комментируют, когда программа снова выйдет на экраны — по слухам, это случится осенью.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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