Авраам Руссо объяснил, зачем подарил Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов

Авраам Руссо не раз признавался, что является щедрым мужчиной и готов делать любимым женщинам, даже если это просто кумиры, дорогие подарки. К слову, много лет его восхищает Лариса Гузеева, которой он преподнес шикарный презент.

Зимой на Первом канале прошли специальные выпуски шоу «Давай поженимся!». 52-летний певец выступил приглашенным экспертом в программе и давал советы жениху и его будущим невестам. Он весело общался и с Розой Сябитовой, и с Ларисой Гузеевой, осыпав их не только комплиментами, но и дорогими подарками.

Так, звезда «Жестокого романса» получила от сладкоголосого певца эксклюзивные швейцарские часы, сделанные на заказ. Руссо признался, что у его друга есть свой мастерская, там он их и приобрел. Роза поспешила поинтересоваться, какова цена этого шедевра. На что Авраам без тени смущения ответил: «25 тысяч долларов». «Да вы что! Зачем?» — смутилась Лариса.

Многие недоумевали, почему певец, который пришел на программу, решил сделать такой широкий жест в сторону Гузеевой. Свой поступок он объяснил в интервью Марку Андерсону. «Захотелось! Я увидел, что эта женщина сидит в этой программе много лет. Да, может быть, местами она и грубит, но для кого-то она милашка. Она много чего сделала для людей: познакомила, поженила. А ведь в стране 90% браков распадаются сейчас. Она достойна получить этот подарок — поэтому я взял и подарил ей очень дорогие часы. Я не знаю, но она в шоке была от этого», — сказал Руссо в подкасте «Ниче святого» для проекта «Звук».

Руссо не смог уточнить, носит ли Гузеевой дорогой подарок, так как с тех пор не видел ее. Но даже, если она не использует его по назначению, он посчитал это добрым делом.

Отметим, что последние месяцы шоу «Давай поженимся!» не выходит в эфир из-за информационно-политического контента. Создатели не комментируют, когда программа снова выйдет на экраны — по слухам, это случится осенью.