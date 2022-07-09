Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок

Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Певец признался, зачем подарил ведущей Ларисе Гузевой столь щедрый подарок. Артист не раз признавался, что является щедрым мужчиной и готов делать любимым женщинам, даже если это просто кумиры, дорогие подарки. К слову, много лет его восхищает Лариса Гузеева, которой он преподнес шикарный презент. Зимой на Первом канале прошли специальные выпуски шоу «Давай поженимся!». 52-летний певец выступил приглашенным экспертом в программе и давал советы жениху и его будущим невестам. Он весело общался и с Розой Сябитовой, и с Ларисой Гузеевой, осыпав их не только комплиментами, но и дорогими подарками. Так, звезда «Жестокого романса» получила от сладкоголосого певца эксклюзивные швейцарские часы, сделанные на заказ. Руссо признался, что у его друга есть свой мастерская, там он их и приобрел. Роза поспешила поинтересоваться, какова цена этого шедевра. На что Авраам Руссо без тени смущения ответил: «25 тысяч долларов». «Да вы что! Зачем?» — смутилась Лариса.
Многие недоумевали, почему певец, который пришел на программу, решил сделать такой широкий жест в сторону Гузеевой. Свой поступок он объяснил в интервью Марку Андерсону. «Захотелось! Я увидел, что эта женщина сидит в этой программе много лет. Да, может быть, местами она и грубит, но для кого-то она милашка. Она много чего сделала для людей: познакомила, поженила. А ведь в стране 90% браков распадаются сейчас. Она достойна получить этот подарок — поэтому я взял и подарил ей очень дорогие часы. Я не знаю, но она в шоке была от этого», — сказал Руссо в подкасте «Ниче святого» для проекта «Звук». Руссо не смог уточнить, носит ли Гузеевой дорогой подарок, так как с тех пор не видел ее. Но даже, если она не использует его по назначению, он посчитал это добрым делом. Отметим, что последние месяцы шоу «Давай поженимся!» не выходит в эфир из-за информационно-политического контента. Создатели не комментируют, когда программа снова выйдет на экраны — по слухам, это случится осенью.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

В новой Forza Motorsport будет «физика следующего поколения»
В новой Forza Motorsport будет «физика следующего поколения»
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Павел Прилучный сделал важный шаг в личных отношениях
Павел Прилучный сделал важный шаг в личных отношениях
Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Народные способы, которые помогут отстирать сложные пятна с белых вещей
Народные способы, которые помогут отстирать сложные пятна с белых
Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод
Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод
"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного похвасталась свиданием мечты с Павлом
"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного
Подборка гифок (25 гифок) - 08.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 08.07.2022
Уязвимость в Chrome, ограничения интернета и другие события кибербезопасности
Уязвимость в Chrome, ограничения интернета и другие события
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер

Топ на сегодня

"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог девушке достать упавшие в яму ключи
"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог
Павел Прилучный устроил для романтический сюрприз для Зепюр Брутян
Павел Прилучный устроил для романтический сюрприз для Зепюр Брутян
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках
Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей
Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами

Еще по теме

Авраам Руссо объяснил, зачем подарил Ларисе Гузеевой часы за 25 тысяч долларов
Авраам Руссо рассказал об опасной дружбе с олигархом
Авраам Руссо в любой момент может умереть
Авраам Руссо может уничтожить личную жизнь Валерии и Иосифа Пригожина