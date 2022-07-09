Байден соврал вдове бомбившего Вьетнам американца
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Байден соврал вдове бомбившего Вьетнам американца

Fox News: Байден вручил медаль вдове сенатора Маккейна и соврал, что не оскорблял его

Президент США Джо Байден солгал, когда вручал Президентскую медаль Свободы вдове бомбившего Вьетнам американского летчика, а впоследствии сенатора Джона Маккейна. На это обратил внимание телеканал Fox News.

«Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу», — сказал президент Соединенных Штатов, вручая награду женщине.

Fox News вспомнил, что во время предвыборной гонки в 2008 году, когда Байден выдвигался на пост вице-президента от демократов, он грубо высказывался о Маккейне, претендовавшем на пост главы США от республиканской партии. В частности, нынешний президент Штатов, реагируя на высказывания Маккейна о том, что он индивидуалист внутри собственной партии, заявлял, что республиканец не может «пробоваться на эту роль», так как всегда был «мальчиком на побегушках».

Байден называл воевавшего во Вьетнаме американца «злым мужиком, постоянно меняющим свое мнение». Нынешний президент США также упрекал Маккейна в трусости, когда тот раскритиковал экс-главу государства Барака Обаму во время митинга. По мнению Байдена, республиканцу надо было высказать все оппоненту в лицо.

Джон Маккейн попал на Вьетнамскую войну в 1967 году в качестве летчика-истребителя ВМС США. В том же году его сбили военные Северного Вьетнама, в плену он провел пять лет. С 1987 по 2018 годы Маккейн занимал пост сенатора от штата Аризона в Конгрессе США, будучи членом Республиканской партии. В 2017 году стало известно, что у сенатора опухоль мозга, но продолжает представлять свой штат и заниматься политикой. Отказавшись от лечения опухоли, в 2018 году он скончался.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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