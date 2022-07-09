Барзиков не может найти чувство Юмора и такта у Бухынбалтэ
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Барзиков не может найти чувство Юмора и такта у Бухынбалтэ

Барзиков не может найти чувство Юмора и такта у Бухынбалтэ
Некоторое время назад Иван Барзиков вернулся на проект для перезагрузки после токсичных отношений, однако теперь организаторы дали ему совершенно невыполнимое задание. Некоторое время назад Иван Барзиков вернулся на проект для перезагрузки после токсичных отношений, однако теперь организаторы дали ему совершенно невыполнимое задание. Его решили помирить с Кристиной Бухынбалтэ и он по какой-то причине согласился на отношения, которые изначально обречены на провал. Однако поклонники этой пары не сомневаются, что Ваня без ума от Крис и в будущем они всё же создадут семью.

Барзиков пытался побудить у девушки чувство юмора и такта, однако его затея была изначально обречена на провал. Шутить девушка так и не научилась. Также Ваня пожелал, чтобы она перестала пилить ему мозг, начала соблюдать личные границы, перестала хамить и смирилась с тем, что мужчина продолжит общаться со своими знакомыми девушками.

Естественно, от своей сожительницы мужчина подобным подходом ничего не добьется. Он фактически сразу повёлся на очередную провокацию и согласился вернуться в комнату. Но остальным фанатом интересно, как долго Барзиков будет терпеть рядом с собой девушку, которая совершенно не умеет себя вести?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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