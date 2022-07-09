Барзиков не может найти чувство Юмора и такта у Бухынбалтэ

Вадим Карасев

Некоторое время назад Иван Барзиков вернулся на проект для перезагрузки после токсичных отношений, однако теперь организаторы дали ему совершенно невыполнимое задание. Его решили помирить с Кристиной Бухынбалтэ и он по какой-то причине согласился на отношения, которые изначально обречены на провал. Однако поклонники этой пары не сомневаются, что Ваня без ума от Крис и в будущем они всё же создадут семью.Барзиков пытался побудить у девушки чувство юмора и такта, однако его затея была изначально обречена на провал. Шутить девушка так и не научилась. Также Ваня пожелал, чтобы она перестала пилить ему мозг, начала соблюдать личные границы, перестала хамить и смирилась с тем, что мужчина продолжит общаться со своими знакомыми девушками.Естественно, от своей сожительницы мужчина подобным подходом ничего не добьется. Он фактически сразу повёлся на очередную провокацию и согласился вернуться в комнату. Но остальным фанатом интересно, как долго Барзиков будет терпеть рядом с собой девушку, которая совершенно не умеет себя вести?