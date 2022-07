Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании

Криптовалютная биржа Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов в Испании. Подразделение Moon Tech Spain зарегистрировал ЦБ страны.

Hola Espana! 🇪🇸#Binance has been granted registration as a Virtual Asset Services Provider (VASP) for its Spanish subsidiary by the Bank of Spain.



This will allow Binance to offer crypto asset exchange & custody in Spain in compliance with the central bank’s AML & CTF rules.