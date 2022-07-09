Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании
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Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании

Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании


Криптовалютная биржа Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов в Испании. Подразделение Moon Tech Spain зарегистрировал ЦБ страны.



Компания может предлагать услуги по всей Испании в полном соответствии с правилами AML и CTF. Регулятор также будет следить за соответствием стандартам коммерческой и профессиональной репутации.


Рассмотрение заявки стартовало 28 января.


Испания стала третьей юрисдикцией в ЕС после Франции и Италии, где Binance также получила одобрение от местных регуляторов.


В сентябре 2021 года CEO компании Чанпэн Чжао сообщил об отказе от «децентрализованной» модели бизнеса.


Напомним, в 2022 году одобрение для работы бирже выдали власти Бахрейна, Дубая и свободной финансовой зоны Абу-Даби.


Binance также анонсировала запуск регулируемой биржи в Таиланде и объявила об открытии центра обслуживания клиентов в Турции.


Ранее Чжао сообщил о намерении получить одобрение от британской FCA.


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# Экономика binance, испания, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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