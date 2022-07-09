Binance получила лицензию провайдера цифровых активов в Испании

Криптовалютная биржа Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов в Испании. Подразделение Moon Tech Spain зарегистрировал ЦБ страны.

Hola Espana! 🇪🇸#Binance has been granted registration as a Virtual Asset Services Provider (VASP) for its Spanish subsidiary by the Bank of Spain.



This will allow Binance to offer crypto asset exchange & custody in Spain in compliance with the central bank’s AML & CTF rules. — Binance (@binance) July 8, 2022

Компания может предлагать услуги по всей Испании в полном соответствии с правилами AML и CTF. Регулятор также будет следить за соответствием стандартам коммерческой и профессиональной репутации.

Рассмотрение заявки стартовало 28 января.

Испания стала третьей юрисдикцией в ЕС после Франции и Италии, где Binance также получила одобрение от местных регуляторов.

В сентябре 2021 года CEO компании Чанпэн Чжао сообщил об отказе от «децентрализованной» модели бизнеса.

Напомним, в 2022 году одобрение для работы бирже выдали власти Бахрейна, Дубая и свободной финансовой зоны Абу-Даби.

Binance также анонсировала запуск регулируемой биржи в Таиланде и объявила об открытии центра обслуживания клиентов в Турции.

Ранее Чжао сообщил о намерении получить одобрение от британской FCA.

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