Борис Моисеев сейчас выживает

Специалист рассказал о состоянии певца Бориса Моисеева. Артист уже несколько лет не выходит в свет после двух инсультов. По словам продюсера и концертного директора Александра Герасимова, люди с таким анамнезом, как правило, долго не живут. Он считает, что артист продлил себе жизнь, потому что отошел от концертных дел, поставив во главу угла спокойствие и заботы о собственном здоровье.«Я думаю, что на сцену Моисеев не вернется. Боря понимает, что такую нагрузку ему не потянуть. Может, именно за счет размеренного образа жизни он и выживает. При такой болезни, как у него, долго не протянешь. А Боря живет уже который год. И слава Богу!» — высказался Герасимов. Продюсер добавил, что певец ведет размеренный образ жизни и по объективным причинам не рассказывает о себе. Поклонники певца, считает директор, должны это принять, сообщает PROZVEZD. Ранее сообщалось, на какие деньги живет разбитый инсультом Борис Моисеев.