«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов

В связи с последними событиями многие артисты решили выразить свой протест против действий российской власти. За такой поступок эти представители шоу-бизнеса подверглись масштабной критики от общественности. Но оказалось, что не только простые граждане недовольны своими кумирами. По информации некоторых изданий, эти исполнители попали в так называемый «черный список» – перечень артистов, выступления которых нежелательны в России.





Об этом сообщило издание «Фонтанка». По поступившей к ним в редакцию информации, в этот перечень входят не только исполнители с оппозиционными взглядами, но и те, кто покинул страну в последние месяцы. Представители издания попытались уточнить правдоподобность поступившего к ним перечня у концертных организаторов.

Большинство собеседников информацию не опровергали, а просто сразу прекращали разговор. Тем не менее, некоторые организаторы на условиях анонимности подтвердили наличие таких рекомендаций. Стало известно, что данный перечень «нежелательных» артистов корректируется и дополняется практически ежедневно, но руководители мероприятий и так знают, кого не стоит приглашать.





Следует отметить, многие артисты из перечня уже давно испытывают трудности с выступления. Их концерты периодически отменяют под различными предлогами.

Напоминаем, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией ни о каких «черных списках».