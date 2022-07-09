«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов

«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов

«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов

В связи с последними событиями многие артисты решили выразить свой протест против действий российской власти. За такой поступок эти представители шоу-бизнеса подверглись масштабной критики от общественности. Но оказалось, что не только простые граждане недовольны своими кумирами. По информации некоторых изданий, эти исполнители попали в так называемый «черный список» – перечень артистов, выступления которых нежелательны в России.


Об этом сообщило издание «Фонтанка». По поступившей к ним в редакцию информации, в этот перечень входят не только исполнители с оппозиционными взглядами, но и те, кто покинул страну в последние месяцы. Представители издания попытались уточнить правдоподобность поступившего к ним перечня у концертных организаторов.


Большинство собеседников информацию не опровергали, а просто сразу прекращали разговор. Тем не менее, некоторые организаторы на условиях анонимности подтвердили наличие таких рекомендаций. Стало известно, что данный перечень «нежелательных» артистов корректируется и дополняется практически ежедневно, но руководители мероприятий и так знают, кого не стоит приглашать.


Следует отметить, многие артисты из перечня уже давно испытывают трудности с выступления. Их концерты периодически отменяют под различными предлогами.

Напоминаем, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией ни о каких «черных списках».

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Маск решил не покупать Twitter
Маск решил не покупать Twitter
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Экотропу «Байкальская верста» начали строить волонтеры в Байкальске
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсировали Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway для Xbox One и
«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных артистов
«Черный список» исполнителей: кто попал в перечень неблагонадежных
Пушков увидел странность в убийстве Абэ
Пушков увидел странность в убийстве Абэ
Перед самым голосованием Анна Самонина бросила Адеева
Перед самым голосованием Анна Самонина бросила Адеева
Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова
Никас Сафронов придумал памятник для Юрия Шатунова
После слухов о раке Лайма Вайкуле дает концерт
После слухов о раке Лайма Вайкуле дает концерт
Алла Пугачева переписала недвижимость
Алла Пугачева переписала недвижимость
Подборка забавных твитов о детях (20 фото)
Подборка забавных твитов о детях (20 фото)
Летние травяные настои для повышения иммунитета и энергетики
Летние травяные настои для повышения иммунитета и энергетики

Топ на сегодня

В России предсказали рост цен на пиво
В России предсказали рост цен на пиво
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать девочкам завтра
Подборка забавных твитов обо всем - 07.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 07.07.2022 (15 фото)
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Сын Натальи Подольской запрещает его снимать
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы
Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы

Еще по теме

На Украине внесли в «черный список» четырех российских деятелей культуры
США внесли в санкционный список еще 2-х уполномоченных властей КНДР
Российских артистов из «чёрного списка» не пустят на "Евровидение-2017"
Оказавшийся у журналистов санкционный список США совпал с настоящим