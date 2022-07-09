"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного похвасталась свиданием мечты с Павлом
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"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного похвасталась свиданием мечты с Павлом

"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного похвасталась свиданием мечты с Павлом

Коллеги по сериалу "В клетке" Павел Прилучный и Зепюр Брутян до сих пор водят за нос поклонников, регулярно выкладывая доказательства своего романа, но при этом отрицая его. 

Есть мнения, что это все пиар для нового сезона сериала или Зепюр просто зарабатывает подписчиков с помощью популярного актера, но их становится все труднее придерживаться. На этот раз Павел исполнил мечту Брутян.


Во время отпуска Прилучный решил прокатить Брутян на воздушном шаре, воплотив в реальность ее свидание мечты. Девушка опубликовала слова радости в соцсетях. 

Что может быть романтичнее? Вчера мы говорили о том, что я никогда не летала на воздушном шаре и видела, как в Каппадокии очень красиво почти каждый день поднимаются шары на рассвете, а сегодня меня привезли сюда! Это было очень неожиданно, правда!

Подписчики молодой актрисы позавидовали ей. "Паша украсит любую женщину", "Паша расцвел, приятно смотреть!", "Почему не я!?", — писали девушки под постом.


Что думает бывшая девушка Прилучного о его новом романе

Многие считают, что Прилучный и не расставался с Мирославой Карпович, однако она не сомневается в том, что у Павла действительно роман с Брутян. После слухов о женитьбе актера она высказалась об этом спокойно и рассудительно. 

Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него... Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше.
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По материалам: uposters.ru

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