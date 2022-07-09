Что нельзя делать в эти выходные, 9 и 10 июля, можно ли работать, убирать дома и заниматься огородом

Выходные 9 и 10 июля – это дни поле Курбан-байрама, которые называются в исламе Днями Ат-Ташрик. В преддверии священных дней для многих мусульман будет полезно знать, что можно делать, что нет, а что является обязательным к выполнению.

Можно ли работать и трудиться в огороде 9 и 10 июля 2022 года

Дня празднования Курбан-байрам считаются священным временем для каждого мусульманина. В это время принято не только почитать Аллаха, веселиться и радоваться жизни, но и постараться придерживаться вех запретов и обычаев.

Курбан-байрам в этом году правоверные будут отмечать с 9 по 12 июля. Праздник почитается как среди возрастных мусульман, так и среди молодежи. Это считается самое праздничное и великое событие в жизни правоверных мусульман. Отмечают его с особым трепетным отношением, со всеми традициями и обычаями.





Условно все дни празднования можно разделить на периоды:

9 июля – самый главный день торжества;

с 10 по 12 числа отмечаются дни Ат-Ташрик.

В первый день праздника мусульмане проводят практически все время в молитве слушая проповеди и совершая курбан. Они молятся Аллаху, чтобы тот простил все содеянные грехи. Соответственно ни о какой работе или труде в огороде не может быть и речи – эти дела переносятся на более подходящее время.

Можно ли убирать в доме и выносить мусор в Дни Ат-Ташрик после Курбана

Дни после основного праздника называются Ат-Ташрик. Мусульмане, которые по какой-то причине не смогли принять участие в жертвоприношении, могут сделать это до вечерней молитвы 11 июля. Все это время принято отдыхать, веселиться и угощаться вкусной едой. Никто не занимается уборкой и остальными бытовыми делами.





Мясом из барана, которого принесли в жертву, нужно угостить родных и близких людей. Основная часть раздается беднякам и нищим. Нет ничего страшного в том, чтобы угостить жертвенным мясом друзей или соседей иной веры – Аллах этого не запрещает.

На протяжении праздничных дней правоверные мусульмане проводят время в молитвах, совершают обязательные намазы.

Для того, чтобы прожить первые два дня после празднования Курбан-байрама по всем церковным правилам, нужно знать также, какие запреты приписывают мусульманам.

День Ат-Ташрик после Курбан-байрама, что запрещено делать

на время всех праздников запрещено одеваться в старую и грязную одежду. Все наряды должны быть нарядными и чистыми, красивыми, лучше отдавать предпочтение светлым тонам;

омовение перед праздником является обязательным ритуалом;

нельзя пить алкоголь, причем не только в праздники, ведь ислам вовсе не признает подобные напитки. Курение и употребление разных веществ, которые могут искажать восприятие внешнего мира, также находятся под строгим запретом. За такие вещи Всевышний, как считается, будет строго наказывать;

нельзя без уважительных причин пропускать молитвы и намазы. В эти дни люди могут вымолить у Аллаха прощение, помянуть Всевышнего и получить для себя благословение. Разве что человек, который находится при смерти или в коме, может пропустить поход в храм;

дни Курбан-байрама совершенно не подходят для ссор, скандалов и выяснения любого рода отношений. Под запретом оказалась не только ругань, но и насилие, как физическое, так и моральное. Праздник считается очень светлым и добрым, который идеально подходит только для добра;





ни в коем случае в это время не стоит никому отказывать в помощи, будь то сосед, или совершенно незнакомый бедняк, который просит немного денег. В эти дни помощь нуждающимся считается особенно важной;

во время жертвоприношения нельзя мучить животное. Все должно пройти быстро и безболезненно для барана. Такой процесс не должны видеть дети и беременные девушки. Руководит всем совершеннолетний мужчина.

В дни Курбан-байрама и Ат-Ташрик нельзя грубо выражаться, скандалить, богохульствовать и кого-то осуждать. Это считается очень большим грехом, за который Аллах может сурово наказать.