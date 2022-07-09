Что нужно знать при установке кондиционера

В каждом регионе действуют свои правила установки климатических бытовых приборов

Если дом не относится к памятнику архитектуры, то федеральные законы не требуют никаких разрешений на установку кондиционера. А вот региональные — где как. Что нужно учесть тем, кто планирует поставить систему охлаждения, разбиралась «Парламентская газета».

Памятники архитектуры под наблюдением

Большинство зданий-памятников — это обычные жилые дома. И чтобы установить систему вентиляции или кондиционирования в них, нужно обращаться за разрешением в местный орган власти, контролирующий сохранность архитектурных ценностей. Традиционному кондиционеру есть альтернатива — мобильные климатические системы. Они не требуют теплоотвода за пределы помещения, поэтому их установка в квартирах дома, относящегося к памятнику архитектуры, не требует разрешения.

В разных городах эти ведомства называются по-разному. Например, в Санкт-Петербурге это комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В его пресс-службе нашему изданию рассказали, что категорически недопустимо размещение кондиционеров на лицевых фасадах, а также со стороны двора на фасадах, имеющих насыщенную отделку или своеобразную архитектонику и композицию. Специалисты КГИОП полагают, что установка кондиционеров на дворовом фасаде, чердаках и крышах объекта культурного наследия возможна, только если в результате не нарушен предмет охраны конкретного памятника, то есть должен быть индивидуальный подход к каждому зданию.

Если все же без кондиционера никак, то нужно подать заявление, при положительном решении в контролирующем органе выдадут так называемое задание на проведение работ, затем нужно снова обратиться, чтобы утвердить проект. Вместе с проектом нужно предоставить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Разные требования

Если в отношении памятников архитектуры правило о разрешительном порядке единое по всей стране, то с обычными домами дело обстоит иначе. Федеральное законодательство никаких ограничений не устанавливает. Большинство вопросов сферы ЖКХ отдано на откуп местным властям, а региональное законодательство в вопросах установки кондиционеров сильно разнится. Во избежание проблем лучше заранее выяснить в местной администрации, требуется ли получать разрешение и каковы правила установки климатического оборудования в регионе.

В Москве, например, администрация лояльна, комфорт людей никакими бюрократическими барьерами не ограничен. Мосжилинспекция контролирует почти все, что связано с ЖКХ, перепланировками, переустройствами, но вот кондиционерами не занимается. В пресс-службе инспекции «Парламентской газете» пояснили, что согласование этих бытовых приборов в Москве отменили несколько лет назад.

Зато в Курске правила строгие: установку кондиционера необходимо согласовать со всеми соседями на общем собрании собственников. Власти мотивируют это тем, что кондиционер прикреплен к фасаду — общему имуществу, а значит, по аналогии с перепланировкой, нужно, чтобы все жильцы не возражали.

Есть и другие ограничения. Сотрудник прокуратуры города на официальном сайте ведомства разъяснил: «Кондиционеры, антенны («тарелки») и иные установки на фасадах зданий вдоль магистральных улиц (за исключением размещения указанных объектов в помещениях, не имеющих стен на дворовые фасады) размещать запрещено».

Неприятности от управляющей компании

Суд окажется не на стороне владельца кондиционера, если, скажем, есть неполадки с отводом конденсата. Вода не должна попадать на фасад и разрушать его, конструкция не должна нарушать инженерные системы и причинять вред имуществу дома.





…И от соседей

Обратиться в суд могут и соседи. Адвокат, заслуженный юрист России Александр Шилов рассказал «Парламентской газете», что суд может вынести решение о демонтаже кондиционера, если внешние блоки кондиционеров мешают соседям, закрывают свет и обзор, оборудование сильно шумит или вибрирует, конденсат капает на чужие окна или подоконники.

Конечно, судебный процесс — это состязательная история. И очень важно, докажет ли истец, что его права нарушены. Если сосед жалуется на шум от кондиционера, то суд будет учитывать не субъективное восприятие, а назначит экспертизу, которая выявит, нарушены ли требования к предельно допустимому уровню шума.