Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie

Вадим Карасев

Деми Мур стала героиней рекламной кампании новой линейки купальников бренда Andie, базирующегося в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса не только выступила в качестве модели, но и приняла непосредственное участие в разработке коллекции.













Я испытывала огромную радость, создавая эту коллекцию. Надеюсь, она понравится женщинам во всем мире так же сильно, как и мне.

Для звезды, которой в ноябре прошлого года исполнилось 59 лет, это первый подобный опыт. По словам Деми, при создании фасонов она ориентировалась как на своих сверстниц, так и на более молодых девушек возраста ее дочерей (около 30 лет).

























В коллекцию Demi Moore x Andie вошли 10 моделей купальников. Размеры варьируются от XS до 3XL. Все ткани содержат часть переработанных материалов.

Ольга Петелина