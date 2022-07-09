Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie

Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie

Деми Мур стала героиней рекламной кампании новой линейки купальников бренда Andie, базирующегося в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса не только выступила в качестве модели, но и приняла непосредственное участие в разработке коллекции.




Я испытывала огромную радость, создавая эту коллекцию. Надеюсь, она понравится женщинам во всем мире так же сильно, как и мне.

Для звезды, которой в ноябре прошлого года исполнилось 59 лет, это первый подобный опыт. По словам Деми, при создании фасонов она ориентировалась как на своих сверстниц, так и на более молодых девушек возраста ее дочерей (около 30 лет).







В коллекцию Demi Moore x Andie вошли 10 моделей купальников. Размеры варьируются от XS до 3XL. Все ткани содержат часть переработанных материалов.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Экстерьер
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сбербанк: большинство иркутян надеются сохранить семью до старости и делают совместные накопления
Сбербанк: большинство иркутян надеются сохранить семью до старости и
Последнее интервью Рената Ибрагимова о молодой жене: «Понял, что такая корова самому нужна»
Последнее интервью Рената Ибрагимова о молодой жене: «Понял, что
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie
Деми Мур снялась в рекламной кампании коллекции купальников Andie
Стартовал третий день работы форума "Российская креативная неделя"
Стартовал третий день работы форума "Российская креативная
Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний
Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний
Анастасия Волочкова может остаться инвалидом
Анастасия Волочкова может остаться инвалидом
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала
Любовь Успенская требует проверить собаку, которая на нее напала
Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке
Премьер-министр Шри-Ланки объявил об отставке
Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер устроился на работу продавцом
Обвиненный в каннибализме актер Арми Хаммер устроился на работу

Топ на сегодня

Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках
Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста отметки $22 000
Трейдер рассказал о перспективах движения цены биткоина после теста
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит время с дочерью Норт в Париже
Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит
В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада
В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада

Еще по теме

Деми Мур с тремя дочерьми снялась в новой рекламной кампании купальников
59-летяя Деми Мур стала лицом бренда купальников (10 фото)
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul Gaultier
Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS в стиле 80-х