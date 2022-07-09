День 9 июля в истории

Курбан-байрам.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных мусульманских праздников. Он отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря, и продолжается два-три дня. Праздник знаменует собой завершение хаджа — ежегодного паломничества мусульман со всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).

260 лет назад (1762) в результате дворцового переворота был свергнут император Пётр III, и на престол взошла его жена Екатерина II.

В 1742 году Пётр III был объявлен императрицей Елизаветой Петровной, своей теткой, наследником русского престола, а в декабре 1761 году, после её смерти, он был коронован.

За своё недолгое царствование, всего полгода, Пётр III сумел настроить против себя многих высокопоставленных военных и государственных деятелей. Он заключил невыгодный для России договор с Пруссией и вернул ей захваченные в ходе Семилетней войны земли, объявил об отмене монастырского землевладения. Его жена, Екатерина Алексеевна, напротив, пользовалась популярностью в народе.

Беспорядочные и плохо продуманные действия Петра III привели к дворцовому перевороту, наиболее активную роль в котором сыграли офицеры гвардии, в числе которых были братья Григорий, Алексей и Федор Орловы.

В ночь на 9 июля 1762 года, когда Пётр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим присоединились солдаты других полков. В Казанском соборе духовенство провозгласило Екатерину самодержавной государыней, а в Зимнем дворце ей присягнули гражданские и военные чины.

Пётр III, видя всю безнадёжность ситуации, отрёкся от престола и был взят под стражу. Вскоре низложенный император скончался.

231 год назад (1791) состоялось Мачинское сражение.

Оно стало последним крупным сражением Русско-турецкой войны 1787-1791 годов.

В районе города Мачин (ныне — Мэчин) на правом берегу Дуная были сосредоточены 80-тысячные турецкие войска под командованием Юсуф-паши. Им противостоял 30-тысячный корпус генерала Николая Репнина.

Ожесточенное сражение длилось 6 часов. В результате русские войска одержали полную победу.

Поражение турецких войск в Мачинском сражении, а также победа адмирала Фёдора Ушакова у мыса Калиакрия в августе 1791 года, стали окончательной победой России в Русско-турецкой войне 1787-1791 годов. По её итогам Россия подписала с Турцией весьма выгодный для нашей страны Ясский мирный договор.

20 лет назад (2002) начал свою деятельность Африканский союз.

Союз заменил собой Организацию африканского единства, которая была создана в мае в 1963 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) на конференции глав государств и правительств стран Африки.

Африканский союз — это крупнейшая межгосударственная политическая организация на Африканском континенте. Она объединяет более полусотни государств, образовавшихся после распада колониальной системы в Африке.

65 лет назад (1957) был получен 102-й химический элемент — нобелий.

Группой ученых из Нобелевского физического института в Стокгольме был получен 102-й химический элемент. Они же предложили назвать его в честь Альфреда Нобеля — нобелием.

145 лет назад (1877) стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир.

Соревнования в пригороде Лондона организовал Всеанглийский теннисный и крокетный клуб. Как гласит история, клубу понадобилась новая машинка для стрижки газонов, но средств на покупку у него не было. Было решено провести турнир и за счет стартовых взносов и реализации билетов набрать необходимую сумму.

В первом Уимблдонском теннисный турнире приняли участие 22 британских теннисиста. Победителем стал Спенсер Гор.

С годами турнир стал самым престижным в мировом теннисном календаре. При этом, учитывая английские традиции, он ещё и самый консервативный. Участники могут соревноваться лишь в белом. Матчи турнира (единственного в мире) проходят под открытым небом и на траве. Зрителей традиционно угощают клубникой со сливками.

154 года назад (1868) вступила в силу 14-я поправка к Конституции США.

Она стала одной из самых демократичных за всю историю американского конституционализма. Поправка гарантировала предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории США. Также она не только провозгласила равенство всех граждан страны независимо от цвета кожи, но и предусматривала наказание штатов за нарушение этих предписаний, путём уменьшения нормы представительства в Конгрессе США.

665 лет назад (1357) в Праге был заложен Карлов мост через Влтаву.

Мост был задуман королем Чехии Карлом IV. Он собственноручно заложил камень в его основание.

Мост строился с середины XIV до начала XV века под руководством архитектора Петра Парлера.

Длина моста составляет 520 метра, а ширина 9,5 метров. Его главным украшением являются 30 стоящих вдоль парапетов скульптур, изображающих почитаемых чешских святых и легендарных личностей.

Мост первоначально назывался Пражским, но в 1870 году он был официально переименован в честь основателя - Карла IV.