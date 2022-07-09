День Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля 2022 года: что можно и что нельзя делать россиянам в праздник

В день Тихвинской иконы Божьей Матери 9 июля 2022 года христианам стоит знать, что можно делать, а что нельзя, чтобы не согрешить. Известно, что данный образ причислен к лику святых, он помогает людям в их бедах, чтобы их молитвы услышал Всевышний.

Что не стоит делать в день Тихвинской иконы Божьей Матери

не стоит идти собирать землянику в лесу, хотя к этому времени она как раз поспевает. Считается, что для тех людей, которые хранят в душе зависть и злобу, ягода будет кислой или вовсе без вкуса;

нельзя в праздник примерять чужие украшения, особенно кольца. Считается, что это может привести к проблемам в личной жизни и скандалу в семье;

запрещено обижать своих питомцев, кричать на них и повышать голос, иначе все в доме будет приносить проблемы и расстройства;





не стоит в такой день отправляться в далекую дорогу, отпуск, командировку. В противном случае по пути люди будут доставлять лишь большие проблемы. Все положительные впечатления, которые вы хотели получить, будут сведены к нулю;

нельзя врать и сплетничать, клеветать на кого-то и завидовать, иначе можно сломать отношения даже с самыми близкими друзьями и родственниками;

тяжелый физический и умственный труд лучше перенести на более благоприятное время. В противном случае есть риски довести себя до проблем со здоровьем и большой усталости;

нельзя скандалить и сквернословить в праздник, вспоминать в своем разговоре дьявола и желать кому-то зла, чтобы ничто сказанное не обратилось против вас самих.

День Тихвинской иконы Божьей Матери: что делать

нужно помолиться лику святой. Неважно, в храме или дома, попросить ее, чтобы помогла укрепить здоровье, побороть плохую зависимость или излечиться от коварного недуга;

людям с благими помыслами, которые готовы помогать другим, имеют положительный настрой, в такой день можно отправляться за ягодами в лес — для них они будут вкусными и спелыми;

в этот день принято наводить порядок в доме, вытирать пыль, мыть полы, стирать, чтобы в нем всегда присутствовали гармония и порядок;





на протяжении праздничных суток важно закончить все дела, которые ранее были начаты, довести их до логического завершения. Таким образом, они будут сделаны с позитивным исходом, принеся свои плоды;

не нужно забывать помогать тем, кто просит об этом, тем, кому нужна опора и поддержка. Это касается как материальной стороны, так и физической. Если отказывать просящему, можно самому столкнуться с бедностью.

История Тихвинской иконы Божьей Матери 9 июля 2022 года

Икона своим появлением обязана Луке. На протяжении длительного времени он над ней трудился. После того, как все было завершено, он отдал лик своему знакомому Феофилу как подарок. Позже икона оказалась в Византии.





В Константинополе лик Девы Марии пребывал на протяжении долгих лет, пока не оказался в руках наших предков. Если верить преданию, икону принесли ангелы в 15 веке от рождества Христа. Когда она оказалась в руках православных, люди решили построить большую церковь, которая стала в итоге Успенским монастырем. Именно там сейчас и находится икона.

В праздник каждый православный христианин должен обязательно прочесть молитву Деве Марии. Но в таком вопросе нужно быть максимально искренним, молитву читать без зла, с чистой душой. Только при праведном обращении к Божией Матери вы сможете получить то, чего желаете.

К лику святой принято обращаться с просьбой в решении самых разных вопросов. Это может быт отказ от вредных привычек, излечение от болезней, успешное зачатие ребенка, поиск верного решения в жизни и просто с просьбой о счастье.