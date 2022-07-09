Девушка показывает, как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда никогда не попадут

Случалось ли у вас такое: листаешь ленту соцсетей, а там все такие красивые идеальные, что аж бесит! Начинаешь себя с ними сравнивать — и вот, настроение испорчено. Но на самом деле картинка не всегда соответствует действительности. Девушка по имени Даниэль показывает, как фотографии в соцсетях отличаются от тех, которые туда не попадают.

Как выглядит фото до того, как попадает в соцсети

Когда позируешь и когда расслабляешься

Не стоит забывать, что перед тем, как фото публикуется в Инстаграм*, оно подвергается обработке. Но не только она важна: правильные поза и ракурс могут изменить всё буквально за секунды.

То, что выкладывается, и то, что удаляется

Тело может выглядеть по-разному

Если в какие-то дни ты фотографируешься в обтягивающей одежде, это не значит, что в другие дни не ходишь в мешковатой

Это всё ещё одно и то же тело

Натуральная красота и отредактированная

Фото в купальнике требует усилий

Порой, чтобы получить одно удачное фото, приходится сделать десяток далеко не самых удачных. Но их никто не увидит.

То, что вы видите, и то, чего вы не видите

Инстаграм* и реальность

Позирование и расслабленное тело

Как выглядит фото до и после обработки

Фото с разницей в минуту

Здоровое и спортивное тело и по-прежнему здоровое и спортивное тело

Тело красиво, даже если оно расслабленно

Мы никогда не знаем, что на фото настоящее

А здесь вы можете найти подборку фотографий людей, которые очень сильно переборщили с фотошопом.

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