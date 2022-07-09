Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске

Ведущий Дмитрий Шепелев не появляется на могиле покойной жены. 8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 48 лет, если бы не ее смерть от рака мозга. В этот день на могиле побывали родители певицы и ее друзья, возложившие цветы. Кого там не было, так это гражданского мужа Дмитрия Шевелева, который сейчас вместе с сыном Жанны Платоном, а также своей новой семьей отдыхает на Красной Поляне в Сочи. Ведущий лишь заказал онлайн доставку букета. Он признавался ранее, что рассказывает своему старшему сыну о маме, но старается это делать так, чтобы не травмировать детскую психику подробностями.«Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну – жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор», — цитирует Шепелева KP.RU. Своими воспоминаниями о супруге он поделился в книге «Жанна». В частности рассказал, как делал ей предложение в ее последний день рождения 8 июля 2014 года. «Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы бы не засмеялись — и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое «я должна подумать», что, конечно же, означало «да», — пишет Дмитрий.