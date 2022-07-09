Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске

Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Ведущий Дмитрий Шепелев не появляется на могиле покойной жены. 8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 48 лет, если бы не ее смерть от рака мозга. В этот день на могиле побывали родители певицы и ее друзья, возложившие цветы. Кого там не было, так это гражданского мужа Дмитрия Шевелева, который сейчас вместе с сыном Жанны Платоном, а также своей новой семьей отдыхает на Красной Поляне в Сочи. Ведущий лишь заказал онлайн доставку букета. Он признавался ранее, что рассказывает своему старшему сыну о маме, но старается это делать так, чтобы не травмировать детскую психику подробностями.
«Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну – жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор», — цитирует Шепелева KP.RU. Своими воспоминаниями о супруге он поделился в книге «Жанна». В частности рассказал, как делал ей предложение в ее последний день рождения 8 июля 2014 года. «Ранним утром 8 июля я вошел в спальню Жанны и опустился перед ней на колено. И, конечно, мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы бы не засмеялись — и я не попросил разрешения начать еще раз сначала. И Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливое «я должна подумать», что, конечно же, означало «да»,  — пишет Дмитрий.
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

В новой Forza Motorsport будет «физика следующего поколения»
В новой Forza Motorsport будет «физика следующего поколения»
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Дмитрий Шепелев забыл про Жанну Фриске
Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Авраам Руссо сделал Ларисе Гузеевой безумно дорогой подарок
Павел Прилучный сделал важный шаг в личных отношениях
Павел Прилучный сделал важный шаг в личных отношениях
Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Прах Юрия Шатунова развеют в его любимом месте
Народные способы, которые помогут отстирать сложные пятна с белых вещей
Народные способы, которые помогут отстирать сложные пятна с белых
Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод
Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод
"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного похвасталась свиданием мечты с Павлом
"Что может быть романтичнее?": новая избранница Прилучного
Подборка гифок (25 гифок) - 08.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 08.07.2022
Уязвимость в Chrome, ограничения интернета и другие события кибербезопасности
Уязвимость в Chrome, ограничения интернета и другие события
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер

Топ на сегодня

"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог девушке достать упавшие в яму ключи
"Мне бы никто не поверил, не сними я это видео": кот помог
Павел Прилучный устроил для романтический сюрприз для Зепюр Брутян
Павел Прилучный устроил для романтический сюрприз для Зепюр Брутян
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках разведки Украины
Минобороны рассказало о судимых за грабежи и насилие работниках
Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей
Немецкий энергоконцерн попросил помощи у властей
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами

Еще по теме

В сети захейтили Шепелева за признание в любви к Фриске: «Плеваться хочется от этой лжи!»
Дмитрий Шепелев дал самое сложное для него интервью о Жанне Фриске
О жизни без Жанны Фриске поведал Дмитрий Шепелев
Ольга Орлова прокомментировала конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске