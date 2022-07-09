Домашний мохито по простому рецепту поможет охладиться во время жары

Есть множество напитков на любой вкус. Но мохито занимает одно из лидирующих мест. Он является одним из лучших вариантов освежающих напитков в летнее время. Приготовленный в домашних условиях по простому рецепту мохито поможет охладиться в жару.

Рецепт классического мохито в домашних условиях

Рецепт мохито является одним из самых простых, так как его можно приготовить из того, что есть дома, а также заменять ингредиенты на более привычные по вкусу.

Для классического безалкогольного мохито требуются следующие ингредиенты:

лайм — 2-3 штуки в зависимости от желаемого количества напитка;

мята;

лёд;

вода или сладкий газированный напиток.





Для начала необходимо тщательно промыть мяту, чтобы на ней не осталось паразитов и насекомых, так как растение часто густо населено пауками и мошками. Листья необходимо оторвать от веточек и в целостном виде выложить на дно стакана.

Для яркого вкуса и запаха необходимо выбирать свежие ингредиенты, в особенности мяту. Высушенное растение даст только запах без вкуса.

Далее лайм помыть и нарезать крупными дольками, при этом не надо выдавливать сок или очищать от кожуры. Делать напиток рекомендуется отдельно в стаканах для каждого члена семьи, так как при соблюдении пропорций напиток приобретает правильный вкус.

Далее к листьям мяты и лайму необходимо добавить лёд и оставить на пару минут, или воду с газом или без. Все составляющие коктейля перемешать, подавать в охлаждённом виде.

Чтобы напиток имел более выраженные вкусовые характеристики и хорошо освежал, рекомендуется добавлять напиток и лед в пропорции 50 на 50. В алкогольном мохито с помощью данного соотношения контролируется количество алкоголя.

Какие ингредиенты можно добавлять в домашний мохито, что и чем заменить





При желании в процессе приготовления домашнего мохито можно добавлять или заменять ингредиенты на более доступные. Вместо лайма в напиток можно добавить дольки лимона, но взять их больше для вкуса.

В напиток также можно добавлять различные цитрусовые, апельсины и мандарины, как в качестве добавки к лайму или лимону, так и вместо них. Нередко цитрусовые заменяют на другие фрукты при наличии аллергии на цитрусовые.

Для разнообразного вкуса можно использовать различные сладкие напитки: наиболее распространенной заменой обычной воде является спрайт.

Нередко в классическом мохито используют газированную воду с добавлением цитрусовых ароматизаторов или напиток 7Up с апельсином, который добавляет необычные апельсиновые нотки, но сохраняет вкус мохито.

Для людей с диабетом также существует альтернатива: вместо сладкого напитка или воды с подсластителями можно использовать обычную воду со стевией.

При добавлении натурального подсластителя необходимо учитывать дневную норму при существующем типе диабета, кроме того, следует учитывать гликемический индекс фруктов, добавленных в напиток.

В напиток, приготовленный на основе апельсинов, можно добавлять сладкие напитки с похожими вкусами или красителями, чтобы внешний вид гармонично сочетался со вкусом.