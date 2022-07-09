Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний
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Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний

Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний


Основатель Tron Джастин Сан заявил о готовности выделить до $5 млрд для спасения криптовалютных компаний в условиях кризиса на рынке цифровых активов. Об этом сообщает The Block.


По словам Сана, многие компании уже обратились за помощью после его соответствующего твита.





Сан рассказал, что Tron привлек инвестиционный банк для консультации по потенциальным сделкам. Он отказался уточнить название финансового учреждения из-за соглашения о неразглашении.


В сумму $5 млрд войдут как личные средства Сана, так и активы Tron. Он также отметил интерес к платформам с большой аудиторией.


«Я думаю, текущий процесс де-левериджа прошел худший период. Так что нам нужно лишь очиститься и двигаться дальше. Конечно, я не думаю, что рынок будет супербычьим», — добавил Сан.


Напомним, в мае глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях.


В июне CEO Binance Чанпэн Чжао назвал криптозиму подходящим временем для дальнейшего развития бизнеса путем различных приобретений. В июле он рассказал о «переговорах о спасении» с более чем 50 компаниями.

# Экономика tron, джастин сан, новости
По материалам: ForkLog

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