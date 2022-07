Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний

Основатель Tron Джастин Сан заявил о готовности выделить до $5 млрд для спасения криптовалютных компаний в условиях кризиса на рынке цифровых активов. Об этом сообщает The Block.

По словам Сана, многие компании уже обратились за помощью после его соответствующего твита.

We are friends with everyone and are always ready to serve. https://t.co/WBXwG5GDqL