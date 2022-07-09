Еще есть, что посмотреть. Сериалы второй половины 2022 года, которые ждет мир

Первая половина 2022 года оказалась довольно насыщенной для любителей сериалов. Однако не стоит думать, что продюсеры и режиссеры уже использовали все свои козыри.

Сериалы уже давно перестали быть второсортным телевизионным продуктом, меркнущим на фоне полнометражного кино. Нынешние многосерийные проекты смахивают на полноценные блокбастеры со огромными бюджетами и звездами на первом плане.

Так что многих зрителей интересует, какие же сериалы 2022-го будут удивлять их в ближайшие месяцы. С января по июнь вышло немало примечательных проектов, но и во второй половине года нас ожидают яркие премьеры. О них и поговорим далее.

«Властелин колец»

Дата премьеры: 2 сентября 2022

Режиссер: Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром

В главных ролях: Назанин Бониади, Питер Муллан, Бенджамин Уокер, Синтия Аддай-Робинсон, Морвет Кларк, Август Прю

Краткое описание

Без сомнения, это главный сериал 2022 года. Что уж там, это один из ключевых проектов десятилетия. Еще бы, ведь по слухам только на покупку прав, разработку проекта и производство первого сезона ушло около миллиарда долларов.

Действие сериала развивается за тысячу лет до событий, описанных в трилогии Питера Джексона. Главные герои — эльфы, гномы и люди, населяющие Средиземье. Все они обуреваемы страстями, все стремятся к власти. И пока персонажи решают свои проблемы, рядом крепнет большое зло. Саурон готов обрести власть над всем Средиземьем, и чтобы остановить его, силам света придется прибегнуть к изготовлению волшебных колец.

Сомневаться в огромных рейтингах сериала не приходится. Уже сейчас Сеть заполнили теории о возможном развитии сюжетных арок. Однако существуют опасения по поводу того, что создатели уж слишком амбициозны: сейчас они вовсю разрабатывают второй и третий сезоны, а значит, нас ожидает очень долгоиграющее зрелище.

«Дом дракона»

Дата премьеры: 21 августа 2022

Режиссер: Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер

В главных ролях: Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Стив Туссэн, Ив Бест, Рис Иванс

Краткое описание

Но не думайте, телеканал HBO не собирается отсиживаться в стороне, наблюдая за тем, как Amazon собирает миллиарды на «Властелине колец». Канал долгие годы был на вершине благодаря «Игре престолов» и сейчас намерен вернуть себе господство над индустрией. И для этого продюсеры решили использовать проверенную историю Вестероса.

Действия сериала развивается за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов». Визерис I Таргариен и Рейнир Таргариен одновременно объявляют о своих претензиях на трон Королевства. Их противостояние приводит к кровавой гражданской войне с непредсказуемым результатом.

В сериале будет все то, за что зрители полюбили «Игру престолов», а именно размах, интриги и яркие персонажи. Вот только пока непонятно, сможет ли приквел повторить успех оригинала.

«1899»

Дата премьеры: неизвестна

Режиссер: Баран бо Одар

В главных ролях: Эмили Бичем Анайрин Барнард Антон Лессер Андреас Пичман Лукас Тоннесен Матильда Олливье

Краткое описание

В 1899 году группа переселенцев отправляется на корабле из Европы в США. Они едут за новой жизнью, но во время путешествия случается непредвиденное: в открытом море корабль натыкается на другое судно. Тут-то со всеми пассажирами и начинают происходить странные, порой необъяснимые события.

На первый взгляд, очередная мистика от Netflix. Почему же так высоки ожидания? Все просто: за реализацию проекта отвечает Баран бо Одар, подаривший нам сериал «Тьма». Эта немецкая головоломка в свое время немало удивила зрителей. Так что и у «1899» есть все шансы стать обсуждаемым хитом с огромной фан-базой.

«Женщина-халк»

Дата премьеры: 17 августа 2022

Режиссер: Кэт Койро, Ану Валиа

В главных ролях: Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Джамила Джамил, Джош Сегарра, Джинджер Гонзага, Гриффин Мэтьюз

Краткое описание

Но не будем забывать, что мы живем в эпоху кинокомиксов. А поскольку студии Marvel очень нравится зарабатывать миллиарды, в 2022 году нас ожидает еще немало историй про супергероев. Из их телевизионных проектов наиболее интересной кажется именно «Женщина-халк».

В центре сюжета находится Дженнифер Уолтерс, двоюродная сестра Брюса Бэннера, которая случайно обретает суперспособности. Теперь Дженнифер способна превращаться в непобедимое агрессивное существо. Чтобы не навредить себе и окружающим, девушка берется за обуздание своих способностей. Знакомство с новым «я» Дженнифер предстоит совмещать с юридической практикой.

«Надвое»

Дата премьеры: неизвестна

Режиссер: Валерий Тодоровский

В главных ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Анна Синякина, Анастасия Волынская, Елена Смирнова

Краткое описание

Тот самый сериал, который свел Александра Петрова и Данилу Козловского на одной съемочной площадке. Сомневаться в том, что проект будет обсуждаемым не приходится, а значит, к нему стоит приглядеться.

Главные герои — Костя и Саня. Два лучших друга отправляются в рабочую поездку в Санкт-Петербург. Тут они неожиданно знакомятся с двумя обаятельными девушками, и эта встреча меняет жизни приятелей.

«Уэнсдэй»

Дата премьеры: осень 2022

Режиссер: Тим Бертон

В главных ролях: Дженна Ортега, Кристина Риччи, Кэтрин Зета-Джонс, Джейми МакШейн, Луис Гусман, Эмма Майерс, Джой Сандай

Краткое описание

Уэнсдэй давно выросла и поступила в академию Nevermore. Там она учится развивать свои экстрасенсорные способности, периодически конфликтуя со сверстниками и влипая в неприятные ситуации. Когда же в городе начинают происходить загадочные убийства, именно на плечи Уэнсдэй ложится их раскрытие.

Это первый сериал Тима Бертона. Режиссер в последние годы снимает редко, оттого и «Уэнсдэй» считается одним из самых ожидаемых проектов 2022-го. Прибавьте к этому еще и сеттинг «Семейки Аддамс» и в результате получите историю, у которой есть потенциал стать культовой.

«Песочный человек»

Дата премьеры: 5 августа 2022

Режиссер: Джейми Чайлдс, Андрес Байс, Луиз Хупер

В главных ролях: Джоэли Ричардсон, Дженна Коулман, Бойд Холбрук, Гвендолин Кристи, Пэттон Освальт, Кирби Хауэлл-Батист

Краткое описание

Морфей — повелитель снов, могущественное божество, которого многие страшатся. По несчастливому стечению обстоятельств Морфей оказывается пленником оккультиста на долгих 70 лет. После возвращения могущественному повелителю снов приходится заново возвращать себе власть.

Netflix возлагает очень большие надежды на этот проект, о чем говорит масштабная рекламная кампания. Зрительские рейтинги ожиданий тоже на высоте, а вот критики пока настроены скептически. По их мнению, проект может получиться скучным и попросту никому не нужным. Ну, а как будет на самом деле мы узнаем уже в августе.

«Король и шут»

Дата премьеры: неизвестна

Режиссер: Рустам Мосафир

Краткое описание

Андрей Князев и Михаил Горшенев с юных лет мечтали стать рок-звездами. На обладая связями в музыкальной индустрии, они довольно быстро смогли подняться на творческий Олимп. Их группа «Король и шут» считалась одним из самых популярных коллективов 90-х, но такой успех привнес в жизни обоих слишком много соблазнов.

Даже удивительно, что про легендарную группу до сих пор не сняли ни одного фильма или сериала. Рустам Мосафир решил исправить это только сейчас. Уже известно, что бюджет у сериала скромный, но вряд ли это помешает проекту стать обсуждаемым.

«Любовь и смерть»

Дата премьеры: неизвестно

Режиссер: Лесли Линка Глаттер

В главных ролях: Элизабет Олсен, Патрик Фьюджит, Джесси Племонс, Оливия Грэйс Эпплгейт, Харпер Хит

Краткое описание

Кэнди и Бетти — близкие подруги. Они вместе поют в церковном хоре, их дети учатся в одной школе, а мужья работают в Кремниевой долине. Со стороны жизни обеих кажутся идеальными. Вот только между подругами все чаще случаются конфликты. Один из них в итоге и закончится ужасающей трагедией.

Сериал HBO основан на реальной истории убийства. В далеком 1980 году Кэнди Монтгомери зарубила топором свою подругу Бетти Гор. Создатели попытались разобраться, что же случилось между женщинами на самом деле.

«Клуб полуночников»

Дата премьеры: 7 октября 2022

Режиссер: Майкл Фимоньяри, Майк Флэнеган, Вьет Нгуен

В главных ролях: Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Игби Ригни, Хэзер Лэнгенкэмп, Мэтт Бидел, Аннара Симон

Краткое описание

Главные герои этой истории — неизлечимо больные обитатели хосписа. Всем им жить осталось совсем недолго. Безрадостные будни скрашивают лишь ночные посиделки, во время которых несчастные рассказывают друг другу страшные истории. Однажды они заключают пакт: тот, кто умрет первым, обязательно свяжется с остальными с того света.

Этот сериал Netflix является адаптацией одноименного романа Кристофера Пайка. Проект обещает быть пугающим и драматичным. Еще один плюс — это обилие новых имен в касте. Создатели специально подбирали на главные роли малоизвестных артистов. Так что мы можем стать свидетелями рождения новых звезд.