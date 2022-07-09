Фальков: Дети участников спецоперации будут поступать в вузы на льготных условиях
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Фальков: Дети участников спецоперации будут поступать в вузы на льготных условиях

Фальков: Дети участников спецоперации будут поступать в вузы на льготных условиях

Детям участников специальной военной операции на Украине предоставят льготы при поступлении в вузы, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Фальков доложил президенту Владимиру Путину о том, что для таких детей выделена специальная квота в объеме 10% от всех бюджетных мест для поступления.


"Они поступают в упрощенном порядке на основании, в одном случае, внутренних испытаний вузов, в другом случае — вообще без вступительных испытаний", — уточнил министр.

Отдельно Фальков рассказал о возможностях поступления для абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины — создан упрощенный порядок приема в российские вузы, без результатов ЕГЭ. Они не участвуют в общем конкурсе на бюджет, а поступают в рамках квоты правительства.

"Данная квота в этом году увеличена с 18 до 23 тысяч мест. Поэтому их поступление не влияет на конкурсную ситуацию для российских граждан", — отметил Фальков.

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По материалам: uposters.ru

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