Фальков: Дети участников спецоперации будут поступать в вузы на льготных условиях

Вадим Карасев

Детям участников специальной военной операции на Украине предоставят льготы при поступлении в вузы, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Фальков доложил президенту Владимиру Путину о том, что для таких детей выделена специальная квота в объеме 10% от всех бюджетных мест для поступления.

"Они поступают в упрощенном порядке на основании, в одном случае, внутренних испытаний вузов, в другом случае — вообще без вступительных испытаний", — уточнил министр.

Отдельно Фальков рассказал о возможностях поступления для абитуриентов из ДНР, ЛНР и Украины — создан упрощенный порядок приема в российские вузы, без результатов ЕГЭ. Они не участвуют в общем конкурсе на бюджет, а поступают в рамках квоты правительства.

"Данная квота в этом году увеличена с 18 до 23 тысяч мест. Поэтому их поступление не влияет на конкурсную ситуацию для российских граждан", — отметил Фальков.