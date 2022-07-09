Глава Минтранса РФ: самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»
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Глава Минтранса РФ: самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

Глава Минтранса РФ: самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

Пассажирский самолет МС-21 скоро поступит в парк группы «Аэрофлот». Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС.

Ранее министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров сообщал, что в 2022 году под контрольную эксплуатацию будет поставлено два самолета МС-21. Первым эксплуатантом самолета должна стать авиакомпания «Россия». Позже глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что первые шесть серийных самолетов МС-21 будут поставлены в 2024 году.

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По материалам: irk

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