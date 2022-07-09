Гумцентр ЕР в Купянске получил телемедицинское оборудование
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Гумцентр ЕР в Купянске получил телемедицинское оборудование

Гумцентр ЕР в Купянске получил телемедицинское оборудование

"Единая Россия" установила телемедицинское оборудование в гуманитарном центре в Купянске.

Такое же оборудование установят в Херсоне и в каждом центре помощи "Единой России", где есть медицинский кабинет, сообщает пресс-служба партии.


Терминалы для диагностики, которые предоставил МГУ, позволяют делать элементарные анализы, ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами.

"По сложным случаям будут консультировать специалисты МГУ. В самых сложных случаях будем эвакуировать в Россию. С помощью информационной системы оборудование объединим в одну сеть. Будем знать, какие лекарства необходимы и точечно привозить их пациентам", — рассказал председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координирует деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии "Единой России".

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По материалам: uposters.ru

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