Игорь Кобзев вручил 37 семьям Иркутской области медали за любовь и верность
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Игорь Кобзев вручил 37 семьям Иркутской области медали за любовь и верность

Игорь Кобзев вручил 37 семьям Иркутской области медали за любовь и верность

8 июля в День семьи, любви и верности в здании правительства Иркутской области прошло награждение 37 семей медалью за любовь и верность. Губернатор Игорь Кобзев лично поздравил всех с праздником, пожелал всем здоровья, семейного благополучия и мирного неба. Также он подчеркнул важность семей в социальной политики страны и необходимость укреплять институт брака, семьи, материнства, детства, а также повышать социальную защищённости семьи. «Такие семьи как ваши являются достоянием нашей страны», — сказал губернатор. В этом году президент Владимир Путин указом присвоил этому празднику, который отмечается с 2008 года, государственный статус.

На мероприятии присутствовали пары, которые прожили в браке больше 25 лет. Самой молодой паре — 31 год, себя они назвали «младенцами» среди остальных. Но есть и пары, которые прожили вместе 55, 57 и даже 60 лет. У каждого из них своя история любви. У всех есть дети, у большинства внуки, а у некоторых даже правнуки.

Семья Красноперых Анатолий Васильевич и Альбина Федоровна прожили в браке 50 лет. Они оба работали на Иркутском авиазаводе и познакомились в 1969 году. Их кабинеты были расположены через стенку. Она программист, а он конструктор. Несмотря на совместную работу, первая встреча состоялась в маршрутке 1 мая.

Другая супружеская пара рассказала о тёплом отношении в кругу их семьи. В браке они 55 лет. Познакомились в 1964 году. Жена 50 лет работала проектировщиком, она трудилась над проектом Усолье-Сибирского. Несмотря на работу, они всегда находили время на любимое дело - дачу. Бабушка помогает своим внукам во всём и даже в учёбе. Когда её внук учился в вузе, она помогала ему чертить теплообменник.

Семьи пожелали друг другу здоровья, рассказали небольшие истории и сказали небольшие напутствия для других пар. Игорь Кобзев и Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, поговорили с каждым, поздравили ещё раз каждую пару с праздником.


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По материалам: irk

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